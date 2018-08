Die Uckermark ist durstig

In der Leitwarte des Schwedter Wasserwerkes: Udo Dumaschefski, Technischer Leiter ZOWA, berichtet, die Schwedter verbrauchen bis zu 7000 Kubikmeter Wasser an tropenheißen Tagen. © Foto: Dietmar Rietz

Hier wird das Trinkwasser gereinigt: Trinkwasser-Ingeneurin Natalia Hirsch in der Filterhalle des Schwedter Wasserwerkes am Wasserplatz. © Foto: Dietmar Rietz

Dietmar Rietz

Schwedt (MOZ) Tropenhitze. Tags über 30, nachts in der Wohnung kaum unter 25 Grad. Die Duschen laufen öfter als sonst. Dürre auf den Feldern bereitet Bauern Kopfschmerzen und Sorgen. Bei Kleingärtnern dreht sich die Wasseruhr schlapp. Wird das Wasser knapp in der Uckermark?

Auf die Minute genau könnten die ZOWA-Mitarbeiter aufschlüsseln, wie viel Liter Wasser die reichlich 56 300 Einwohner im Gebiet des Zweckverbandes Wasserversorgung und Abwasserbehandlung (ZOWA) verbrauchen. Wie hoch ist er an heißen Sommertagen? Ein Uckermärker verbraucht im Schnitt bis zu 150 Liter Trinkwasser. Manche einiges mehr, kommt derzeit darauf an, wie oft geduscht wird. Das meiste davon lassen Schwedter, Angermünder und Gartzer durch Wasch- und Spülmaschinen rauschen, durch die die Duschen und die Toilette. „Zum Überleben braucht ein gesunder Mensch täglich nur zweieinhalb bis drei Liter“, sagt der Technische Leiter des Zweckverbandes Ostuckermärkische Wasserversorgung und Abwasserbehandlung. (ZOWA), Udo Dumaschefski.

Wird nach der schon lange anhaltenden Dürre dieses Sommers das Trinkwasser in Schwedt und im übrigen Verbandsgebiet demnächst knapp oder muss es sogar rationiert werden? In Sachsen-Anhalt sind die Bürger schon aufgefordert worden, sparsam mit dem Wasser umzugehen.

Udo Dumaschefski ist optimistisch. Die letzten großen Regengüsse hatten die ZOWA-Trinkwasserspeicher und Brunnen wieder bis zum Rand gefüllt. „Aber allein Schwedt verbraucht derzeit an heißen Spitzentagen 7000 Kubikmeter Wasser“, “, informiert Udo Dumaschefski. „Das sind rund 1500 Kubikmeter Wasser mehr als im Tagesdurchschnitt eines normalen Jahres. Knapp geworden ist das Wasser trotz der vielen Hitzetage bei uns dennoch noch nicht. „Ich gehe davon aus, dass die Versorgung mit Trinkwasser im Verbandsgebiet gesichert ist.“

Aus rund 70 Brunnen fördert der Verband gut drei Millionen Kubikmeter Wasser im Jahr, um den Durst der Schwedter und der Menschen in den anderen Verbandsgemeinden zu stillen. Die tiefsten bei Tantow reichen bis zu 70 Metern ins Erdreich. In der Schwedter Springallee sind es nur 17 bis 20 Meter. 13 Wasserwerke, unter anderem in Schwedt, Gartz und Görlsdorf, betreibt der Zweckverband. Er schickt das Trinkwasser über mehr als 600 Kilometer Rohrleitungen zu den Verbrauchern. Das Schwedter Trinkwasser stammt aus dem Wasserschutzgebiet Springallee. Von dort werden auch die Schwedter Ortsteile sowie Flemsdorf beliefert. Gespeichert wird das Trinkwasser in großen Reinwasserspeichern auf dem Gelände der Wasserwerke und für Schwedt im Hochbehältern in Berkholz. Diese Reserve allein reicht für mindestens 24 Stunden in einem Notfall.

Bevor das kühle Nass aus dem Wasserhahn sprudelt, wird es in großen Filtern mit Hilfe von Sauerstoff von Eisen und Mangan gereinigt. Filter, Wasserspeicher und Pumpen sind dort in zweifacher Ausführung vorhanden. Damit ist garantiert, dass auch beim Ausfall einer Anlage sauberes Wasser aus dem Hahn in Küche oder Bad fließt.

Alle zwei Wochen wird das Trinkwasser zudem bakteriologisch untersucht. Die große Untersuchung wird zweimal im Jahr gemacht. Ergeben Routinekontrollen eine erhöhte Keimbelastung, wird das Gesundheitsamt informiert und in Abstimmung mit ihm das Wasser im Werk umgehend desinfiziert.

Der Wasserverbrauch schwankt nach Jahres- und Uhrzeit. Am höchsten ist er gegen neun Uhr. Knapp geringer zum Feierabend, gegen 18 Uhr. Einen kurzzeitigen Anstieg des Wasserdurchflusses gibt es gegen 21.45 Uhr. Dann enden viele Filme und Serien im Fernsehen.