Alle Störungen auf einen Blick

Olav Schröder

Bernau (MOZ) Seit Jahren müssen Pendler mit Störungen zurechtkommen. Die Ursachen sind vielfältig. Baustellen, Ausfälle und nicht zuletzt Kabeldiebstähle gehören dazu. Der Landkreis Barnim bereitet gegenwärtig ein Baustelleninformationssystem vor, um zur Entspannung beizutragen.

Es gibt bereits mehrere Informationssysteme, die über aktuelle Störungen im Straßenverkehr oder bei der Bahn berichten. Diese Systeme stehen auch der Öffentlichkeit zur Verfügung. So ist beispielsweise das Informationssystem des Landes Brandenburg im Internet unter www.ls.brandenburg.de zu finden. Ein gemeinsames, länderübergreifendes Angebot, das zudem nicht nur die aktuelle Verkehrssituation anzeigt, sondern auch von den Straßenbauabteilungen in den Ländern und Kommunen zur Abstimmung bei der Planung genutzt werden kann, existiert noch nicht. Auf der Grundlage eines Beschlusses des Barnimer Kreistages bereitet das Strukturentwicklungs- und Bauorddungsamt mit Amtsleiter Wilhelm Benfer ein solches System vor.

Gegenwärtig setzt sich die Kreisverwaltung mit allen betroffenen Stellen in Verbindung. Dazu gehören die unterschiedlichen Abteilungen der Länder Berlin und Brandenburg, die Gemeinden sowie die Ver- und Entsorger einschließlich der Verkehrsanbieter wie Bahn und Busgesellschaften. Die Beteiligung soll so umfassend wie möglich sein, denn auch die Erneuerung einer Trinkwasserleitung führt zu Sperrungen und Umleitungen. Erst kürzlich fand in Berlin-Pankow eine Runde mit rund 50 Beteiligten zu diesem Thema statt.

Das Ziel sei, so Oliver Köhler von der Barnimer Kreisverwaltung, dass alle beteiligten Behörden, Kommunen sowie Ver- und Entsorger ihre aktuellen und geplanten Bauvorhaben in das Informationssystem selbst eingeben können. Der Vorteil: Wenn beispielsweise Kommune A den Ausbau einer Straße plant, kann Kommune B ihre beabsichtigten Maßnahmen zeitlich darauf abstellen. Selbst ein privates Bauvorhaben, dass den Verkehrsablauf beeinträchtigt, könnte rechtzeitig bekannt werden. Zwar wird das Privatunternehmen keinen direkten Zugang zum Info-System erhalten. Doch wenn eine Fahrbahnverengung wegen der Aufstellung eines Gerüstes erforderlich ist, dann muss diese bei der Straßenverkehrsbehörde beantragt werden. Diese wiederum kann die Einengung einspeisen.

Auf der anderen Seite kann jeder Nutzer diese Informationen abfragen. Wie Oliver Köhler sagt, ist es das Ziel, ein anschauliches, leicht verständliches kartenbasiertes System anzubieten. Für den Barnim sind besonders die drei großen Routen, die nach Berlin hinein- und wieder herausführen wichtig, also die B 109 nach Wandlitz und Groß Schönebeck, die B2/L200 nach Bernau, Biesenthal und Eberswalde sowie die B 158 nach Werneuchen. Situationen wie gegenwärtig sollen künftig ausgeschlossen sein: Wer zum Beispiel Berlin-Friedrichshain als Ziel hat, trifft auf eine einspurige Straßenführung auf der Greifswalder Straße sowie auf der Prenzlauer Chaussee. Beim Ausweichen über die Landsberger Allee gibt es wiederum Einengungen ebenso wie in Malchow.

Mit Hilfe des Informationssystems soll mindestens immer eine der drei Routen baustellenfrei bleiben, so Oliver Köhler. Dies sei auch die Anforderung, die in einem Gutachten für den Kreis an das niederschwellige System gestellt wird. DieRealisierung hänge jedoch davon ab, wie schnell die Koordinierungsphase zwischen allen Beteiligten ablaufe. Angestrebt wird, zum Jahresende die technische Umsetzung eines solchen Informationssystems auszuschreiben. Als eine Möglichkeit kommt die Anbindung an die Bürger-Serviceseite www.barnim.de in Frage.