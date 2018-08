Salonabend ohne Kitschfaktor

Elke Lang

Beeskow „Es gibt kein besseres Format als den Liederabend, um den Reigen des Opernfestivals zu eröffnen“, begrüßte Beeskows Burgchef Arnold Bischinger am Sonnabend die Gäste der Auftaktveranstaltung. Der Konzertsaal war trotz heißer Temperaturen fast bis auf den letzten Platz mit begeisterten Musikliebhabern gefüllt.

Das Lied besteche durch seine schlichte Klarheit, es trage Merkmale der Wiedererkennung in sich und „eröffnet sogleich einen ganzen Fächer an Bildern, Gefühlen und Assoziationen“, erklärte Arnold Bischinger seine Aussage. Zwanzig Sängerinnen und Sänger aus zehn Ländern hatten seit Montag voriger Woche mit ihren Gesangsdozenten und Klavierbegleitern dieses Konzert vorbereitet, in dem Lieder von der Romantik bis zur Moderne dargeboten wurden. Die Sängerinnen und Sänger hatten sich bereits zu Hause die für sie schönsten ausgesucht und einstudiert. Hier im Seminar ging es um die Feinheiten der Interpretation und der stimmlichen Bewältigung.

Arnold Bischinger, so erzählte Ulrike Schulz, welche als KBB, als sogenanntes „Kulturelles Betriebsbüro“, seit nun bereits zwölf Jahren die organisatorische Leiterin des Internationalen Opernkurses ist, hatte dem künstlerischen Team, zu dem wieder Snezana Nena Brzakovic, Lars Franke, Vinzenz Weissenburger, Alex Ilenko und Evgeny A. Nikiforov gehören und zu dem Deividas Staponkus und Georgios Vagianos dazugekommen sind, eine Aufgabe gestellt: Überlegt euch was Neues für den Liederabend. Bischinger möchte den „familiären und hausmusikalischen Rahmen des Abends“ betonen „mit einem spannenden Programm in entspannter Atmosphäre“. So stand diesmal nicht nur der schwarze Flügel auf der Bühne, sondern es gab verschiedene Sitzgelegenheiten. An einem, dem Barock nachempfundenen bequemen Sessel, stand eine altertümliche Stehlampe mit Fransen. Das Programm war in vier „Strophen“ aufgeteilt, die vier Themen zusammenfassten: Liebe, Balladen, Abschied und Erinnerung. Die vier bis sechs Sänger und Sängerinnen der jeweiligen „Strophe“ kamen gemeinsam auf die Bühne, hörten mit zu und applaudierten mit dem Publikum. Der Eindruck, der beabsichtigt war, entstand, nämlich der eines intimen Salons, der im Brandenburgischen des 18. und 19. Jahrhunderts an kleinen Adelssitzen eine große Tradition hatte. Um den Kitschfaktor auszublenden, hatte Arnold Bischinger dem Liederabend einen „durchaus gewöhnungsbedürftigen Leitspruch“, wie er zugab, von Bertolt Brecht vorangesetzt: „Glotz nicht so romantisch“. Damit wollte er auch darauf hinweisen, dass sich das, was in den Liedern angesprochen wird, „auch im wirklichen Leben abspielt“.

Es wurde eine große Palette von Emotionen vorgeführt. Die Liebe zum Beispiel äußerte sich flehend, sehnsuchtsvoll, schwermütig und auch mit überbordendem Glück. Es erklangen ruhig dahinfließende Melodien, keck-temperamentvolle und auch dramatisch aufwühlende. „Ich bewundere die Sänger, denn sie haben Leidenschaft, sie leben, was sie singen“, war Ella Schleese aus Frankfurt begeistert. Die stimmlichen Qualitäten waren wieder hervorragend. Vom feinen Piano bis zum fast raumsprengendem Fortissimo war alles dabei. Einen Höhepunkt setzte zum Beispiel Stevan Karanac aus Serbien mit Schuberts „Erlkönig“, ein sehr anspruchsvollen Lied für Pianisten und Sänger, wie Alex Ilenko mit Hochachtung wertete. Und auch Harald Schmidt, Vorstandsmitglied des Hauptsponsors Sparkasse Oder-Spree, war beeindruckt von der „starken Dynamik und intensiven Interpretation“ durch den jungen Serben.