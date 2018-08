Eine Powerfrau in Flirtlaune

Christopher Braemer

Eisenhüttenstadt (MOZ) Sie kann mehr als singen: Beatrice Egli plaudert, lässt sich die Hände küssen, läuft durchs Publikum und lässt sich umarmen – die Schweizerin weiß, wie man seine Fans umgarnt. Daran kann auch der besorgt dreinschauende Security-Mann nichts ändern, der ihr fürsorglich mit der Taschenlampe am Sonnabendabend im Halbdunkel den Weg zurück auf die Eisenhüttenstädter Freilichtbühne leuchtet.

Die 30-Jährige flirtet. In einem ihrer jüngsten Interviews und immer wieder auf der Bühne in „Hütte“ betont sie, dass sie keine feste Beziehung brauche, der Sommer sei doch die schönste Zeit für das Single-Dasein. „Ach, Beatrice“, will man da am liebsten ihr zurufen. Die Schlagersängerin ist eine Powerfrau, die ihren treuesten Fan ganz vorn an der Bühne grüßt – die 80-Jährige gibt verlegen ihr Alter zu. Und sie spart nicht an Komplimenten: „Sarah, du bist eine wunderhübsche Frau. Bist du aus Eisenhüttenstadt?“, schmeichelt Egli. „Nööö, aus Mixdorf“, antwortet Sarah eiskalt. Ein lautes Lachen hallt über die Freilichtbühne.

Obwohl Eglis Karriere nach ihrem Sieg bei der RTL-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ vor fünf Jahren steil nach oben ging, steht sie fest auf dem Boden. Sie braucht keine Extrashow, auf Tänzer verzichtet sie komplett. Die Schweizerin ist ihren Fans so nah, wie es nur geht. Das gibt ihr Charakter – den Egli-Charme, für den die Besucher an diesem Abend gekommen sind – neben ihrer Stimme, versteht sich.

Und die Fans feiern die Schlagersängerin. Sie klatschen in die Hände, wippen im Takt mit und tanzen Discofox. Die Stimmung kocht beim Eglis Auftritt, dem finalen Höhepunkt des Hütte-Konzertsommers. „Sie macht einfach nur Spaß und verbreitet gute Laune“, sagt Marina Tröstler (62), die von ihrem Mann Reinhard (59) begleitet wird. Das Paar aus Biesenthal (Barnim) hatte Egli das erste Mal im ZDF-Fernsehgarten in Mainz gesehen und kommt seitdem regelmäßig zu deren Shows. „Das Konzert macht wirklich Spaß, endlich ist mal was los in Eisenhüttenstadt“, sagt Andrea Kohnert (55), die mit ihren Freundinnen Andrea Schindler (53) und Silke Krüger (49) gekommen ist. Auch wenn sie keine hartgesottenen Fans sind, tanzen sie zu den Hits von Egli bis spät in die Nacht.

Die vorn stehenden Eilina Philips (19) und Michele Grybowski (18) gehören zu den jüngsten Fans vor der Bühne. „Wir haben gedacht, man kann nicht richtig Party machen, aber die Leute sind trotzdem gut abgegangen“, sagen die beiden Mädchen, die aus Berlin angereist sind. Sie würden lieber mit dem Bassisten „Pogo TS“ flirten, verraten sie. Den hätten sie schon im vorigen Jahr bei der Tour „Kick im Augenblick“ ins Auge gefasst …

Bevor Egli mit ihrer Band im Herbst zum ersten Mal auf Mallorca singen wird, geht es nach Berlin: Diesen Sonnabend steht sie im Freizeitpark Lübars auf der Bühne. Für alle, die einfach nicht genug von dieser Frau bekommen können.