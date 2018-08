„Hoffe, dass sie etwas auslöst“

Arabische Nächte in Bad Freienwalde? Alexander Zamponi (vorn) kündigt als Sufi den Besuch eines katarischen Prinzen samt Gefolge an. Michael Chadim als Ministeriumsmitarbeiter, Matthias S. Raupach als Kellner im Kur-Café und Tina Schöltzke als Bürgermeisterin Dr. Petra Lehmann geraten da nicht nur ins Träumen. © Foto: Michel Nowak

Anett Zimmermann

Bad Freienwalde (MOZ) Das passte vom ersten Ton: Bei der Premiere der 16. Sommerkomödie im Bad Freienwalder Filmtheater gab es immer wieder Zwischenapplaus, am Ende stehende Ovationen. In „Auf Terrasse gibt’s nur Kännchen“ kämpft eine Bürgermeisterin mit allen Mitteln um den Heilbadstatus ihrer Stadt.

Ilka Krüger, seit Juli Geschäftsführerin der Bad Freienwalde Tourismus GmbH, kennt Matthias S. Raupach noch aus Schulzeiten. Er ist der Intendant des Film-Theaters in der Kurstadt. Doch nicht nur das: Er ist der Regisseur der 16. Sommerkomödie im Oderbruch unter dem Titel „Auf Terrasse gibt’s nur Kännchen oder: Morgens Fango, abends Tango“ und darin auch als Michael Petzke, dem universalspezialisierten Kellner im Kur-Café, zu erleben. Die Uraufführung ist unterdessen auch für Ilka Krüger eine Premiere.

So begrüßt sie am Freitagabend zu Beginn nicht nur gemeinsam mit Raupach die Gäste, sondern sie ist das erste Mal überhaupt dabei. Nach dem Abitur hatte sie Bad Freienwalde verlassen und ist nun erst zurückgekehrt. Dass sich die Bad Freienwalde Tourismus GmbH an diesem Abend an einem Stand präsentiert, fällt ebenfalls positiv auf. Matthias S. Raupach freut sich, dass seine Einladung angenommen worden ist.

Dafür fehlt Bürgermeister Ralf Lehmann (CDU). Sonst sei er schon unter den Premierengästen gewesen, heißt es, und dass er wohl in den nächsten Tagen kommen wird. Viele der Zuschauer haben bereits mehrere der Sommerkomödien gesehen, einige sogar alle. Die Spannung, auf das, was in den nächsten etwas mehr als zwei Stunden inklusive Pause kommt, ist groß. Zumal allein schon der Titel des Stücks und auch der Name der Bürgermeisterin – herrlich gespielt und gesungen von Tina Schöltzke (sie war übrigens auch im Vorjahr dabei) – ein gewisses Lokalkolorit versprechen

Und Anspielungen auf Bad Freienwalde gibt es auch wirklich genug, etwa wenn die Bürgermeisterin englisch spricht und von ihrer Stadt „Bathroom Free Forest“ spricht. Die Brücke, die abgerissen werden soll, ist immer wieder mal Thema, auch weil der Herr Schachtler vom Ministerium (Michael Chadim) unter eben dieser mit seinem Kleinbus stecken bleibt. Die Wandlungsfähigkeiten des Kellers aus dem Kur-Café – zum Schluss fürchtet er gar, als Kurdirektor einspringen zu müssen – sind allerdings nicht zu vergleichen mit dem, was Alexander Zamponi leisten muss. Er ist unter anderem als Kurgast, Polizist und Sufi – mehr wird hier nicht verraten – zu sehen und dabei immer klasse! Allerdings hat er so auch den größten Stress beim Wechsel der Kostüme.

Und die Musik ist der Hammer! Ob Michael Jacksons Hit „Bad“ oder das Lied „Wir sind die Moorsoldaten“ – das Publikum geht mit, klatscht und singt mit. Wow!

„Das war ein sehr vergnüglicher Abend“, findet danach nicht nur Ilka Krüger. Und auch, wenn vieles nach Bad Freienwalde klingt, so ist der Ortsname austauschbar, heißt es immer, hätten andere (Kur)Städte ganz ähnliche Probleme.

Eberhard Görner, selbst Autor, Dramaturg und Filmemacher, zollte Raupach und seinem Team großen Respekt: „Das hätte ich nicht geschafft. Dafür bin ich in Bad Freienwalde zu nah dran. Ich hoffe, dass das Stück etwas im Denken auslöst, damit es nicht weiter bergab, sondern bergauf geht.“

Informationen zu weiteren Aufführungen bei den Reservix-Vorverkaufspartnern in der Region und unter www.musiktheater-brandenburg.de.