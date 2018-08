Seniorentreff bleibt am alten Standort

Olaf Gardt

Beeskow (MOZ) Der vom Verein Bumerang getragene Seniorentreff wird jetzt endgültig weiter im Alten Hospital in der Breitscheidstraße bleiben. Das hat Bürgermeister Frank Steffen erklärt. Die Stadtverwaltung hatte zu Beginn des Jahres einen Umzug des Treffs in den Beeskower Bahnhof vorgeschlagen. Die Stadt hat das denkmalgeschützte Bahnhofsgebäude erworben und lässt es aufwendig sanieren. Künftig werden dort verschiedene Sozialeinrichtungen und Beratungsstellen untergebracht. Dazu sollte auch der Seniorentreff gehören.

Die Senioren zeigten aber an einem Umzug kein Interesse, weil es am jetzigen Standort des Treffs ein sehr gutes Umfeld gibt. Im Sommer kann man gut im Freien sitzen und auch feiern. Das wäre am Bahnhof nicht gegeben. Außerdem will die Stadt den Alten Friedhof hinter dem Treff zu einem Park umgestalten. Das Projekt wird gefördert, die Planungen laufen bereits. Das macht den jetzigen Standort für den Seniorentreff noch attraktiver.

Der Grund, überhaupt über einen Umzug nachzudenken, war, dass der große Saal, der für Veranstaltungen und Gruppensport genutzt wird, nur über eine alte Treppe zu erreichen ist. Der Ein- oder Anbau einen Aufzugs ist bisher gescheitert.

Bürgermeister Frank Steffen kündigt an, dass man jetzt noch einmal gezielt und intensiv nach einer Lösung suchen werde, den Seniorentreff barrierefrei umzubauen. gar