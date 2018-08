Schiffchen und Ballons als Zeichen des Protests

Burkhard Keeve

Oranienburg (MOZ) Es dauerte eine Weile, bis die lange Reihe orangefarbener Ballon mit Luft gefüllt war. Doch das Oranienburger Forum gegen Rassismus und rechte Gewalt hatte am Samstagnachmittag ausreichend Helfer motivieren können. Rund 70 Menschen, viele in orangefarbenen T-Shirts, Hüten und Hemden fanden sich unweit von Schlossbrücke und Havel ein, um mit einer Mahnwache Farbe zu bekennen. In Deutschland gab es Sonnabend an vielen Gewässern Protest-Aktionen zum „Day Orange“ der „Seebrücke“-Bewegung. Wie in Oranienburg gingen bundesweit Tausende für sichere Häfen und für die zivile Seenotrettung von Flüchtlingen auf die Straße, beziehungsweise ans Ufer. Orange steht symbolisch für die Farbe der Rettungswesten, die Gefüchtete erhalten, wenn sie im Mittelmeer von privaten Helfern aufgegriffen werden.

Auch in Oranienburg wandten sich Sprecher wie die Bundestagsabgeordnete Anke Domscheit-Berg (für die Linke), Oranienburgs Bürgermeister Alexander Laesicke, Landtagsabgeordnete Gerrit Große (Linke) sowie Grünensprecherin Reinhild Benning und Arne Proband (SPD) unter anderem gegen die Kriminalisierung der Seenotrettung. „Es geht nicht, Menschen im Mittelmeer verrecken zu lassen“, sagte Laesicke. Es gehöre zur humanitären Pflicht, Flüchtlinge aus dem Meer zu retten und in sichere Häfen zu bringen, hieß es in Oranienburg. Länder wie Italien und Malta haben die Häfen für private Seenotretter dicht gemacht.

Anke Domscheit-Berg bezeichnete die aktuelle Flüchtlingspolitik der Bundesregierung als „Beihilfe zum Mord“, da die Kanzlerin der Küstenwache Libyens die Seenotrettung jetzt allein überlasse. Dem Land wurde kürzlich vorgeworfen, Flüchtlinge ertrinken zu lassen, die sich weigerten auf Schiffe der libyschen Küstenwache im Mittelmeer umzusteigen.