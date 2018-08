51 neue Professuren in Aussicht

Stark nachgefragt: Die Universität Potsdam ist in den vergangenen Jahren deutlich gewachsen und hat inzwischen mehr als 21 000 Studenten. Dieser Hörsaal am Standort Griebnitzsee ist während einer Vorlesung voll besetzt. © Foto: Uni Potsdam/Karla Fritze

Dietrich Schröder

Potsdam (MOZ) Mit fast 21 000 Studierenden, mehr als 250 Professoren und 1300 Mitarbeitern ist die Universität Potsdam die mit Abstand größte Hochschule des Landes. Oliver Günther, der seit 2012 ihr Präsident ist, spricht von einer Erfolgsgeschichte, die gerade neue Kapitel erhält.

„Unsere Entwicklung ist schon rasant.“ Der Wirtschaftsinformatiker Oliver Günther scheint selbst zu staunen, wenn er über die Perspektiven seiner Universität berichtet. „Unsere Digital Engineering Fakultät wächst dank der Unterstützung von Hasso Plattner gerade von 12 auf 24 Professuren. Für die Gesundheitswissenschaftliche Fakultät hat der Landtag 16 Professuren bewilligt, davon sieben bei uns in Potsdam.“

Aus einem Bundesprogramm für den wissenschaftlichen Nachwuchs rechnet man mit 12 Professuren. Und für die dringend erforderliche Ausbildung von mehr Lehramtsstudenten wurden 20 Professuren bewilligt. Zusammen macht dies 51 Professuren, an die rund 200 neue Mitarbeiter und viele weitere Studenten gekoppelt sind.

Hinter solchen Zahlen stehen unter anderem zwei ungewöhnliche neue Fakultätsgründungen. Im vergangenen Jahr war das von dem Software-Unternehmer Hasso Plattner gegründete Institut zur Ausbildung von Informatikern in eine Fakultät der Uni umgewandelt worden, die weiterhin von ihm privat finanziert wird. „Jährlich mit einem zweistelligen Millionenbetrag“, wie Günther sagt.

Durch die neuen Professuren soll die Forschung erweitert werden und die Zahl der Studierenden wächst von 500 auf über 1000. „Das Besondere bleibt die exzellente Betreuung der Talente, die sich hier für ein Studium bewerben können“, hebt Günther hervor.

Die zweite ungewöhnliche Konstruktion ist die vor zwei Monaten gemeinsam mit der (privaten) Medizinischen Hochschule Brandenburg (MHB) in Neuruppin sowie der Brandenburgischen Technischen Universität (BTU) Cottbus-Senftenberg gegründete Fakultät für Gesundheitswissenschaften. Günther macht kein Hehl daraus, dass er der vom Land anerkannten MHB zunächst skeptisch gegenüberstand. Heute ist er überzeugt, „dass wir mit dem neuen Verbund die gesundheitswissenschaftliche Forschung und Lehre in die Fläche Brandenburgs bringen können“.

Neben den sieben Professuren in Potsdam soll es fünf in Cottbus und Senftenberg sowie vier in Neuruppin geben. Dieses Fakultät lässt sich das Land ab kommendem Jahr 6,6 Millionen Euro kosten, was im Vergleich mit einer traditionellen Medizinischen Fakultät noch recht wenig Geld ist. „Aber wir geben damit ein Beispiel, dass man gemeinsam mehr erreichen kann“, betont Günther. Aus den Erfahrungen, die die Hochschulen mitbrachten – etwa die Medizinische Rehabilitation und die Ernährungswissenschaft in Potsdam, oder die Pflege und Altenmedizin in Senftenberg – sei ein gemeinsames Konstrukt entstanden.

„Auch Dank der Erfahrungen, die der Gründungsdekan Professor Joachim Dudenhausen von der Berliner Charité mitgebracht hat, ist uns das gut gelungen“, meint Günther. Die neue Fakultät soll in spätestens drei Jahren gemeinsame gesundheitswissenschaftliche Masterstudiengänge anbieten, deren Studierende dann zu Blockveranstaltungen an die unterschiedlichen Einrichtungen fahren müssen.

„Selbst wenn wir hier in Potsdam die größte Uni Brandenburgs sind, ist uns an einer starken Hochschulstruktur im ganzen Land gelegen“, betont Günther. Das Problem vergangener Jahre, als junge Leute aus Brandenburg noch massenhaft zum Studium in andere Bundesländer abwanderten, habe sich „längst erledigt“. Im Gegenteil: Die hiesigen Hochschulen – vor allem die in Potsdam, Wildau, Eberswalde und Frankfurt (Oder) – seien zu Anziehungspunkten für Studierende aus anderen Bundesländern und dem Ausland geworden. „Und dass viele unserer Absolventen aufgrund der stark verbesserten Arbeitsmarktlage in Brandenburg bleiben, ist besonders erfreulich“, fügt der Präsident hinzu.

War er vor Jahren noch als scharfer Kritiker der Hochschulfinanzierung bekannt, lobt er jetzt die Besserung. Seit 2015 wird der Hochschulhaushalt stufenweise um fünf Millionen Euro pro Jahr angehoben.

Der Ausbau der Lehrerbildung an der Uni Potsdam wurde kürzlich noch zusätzlich beschlossen. Die Zahl der Lehramts-Studienanfänger soll 2019 von bisher 650 auf 800 steigen und ein Jahr später auf 1000. Dafür erhält die Uni 5,5 Millionen beziehungsweise elf Millionen Euro.

Daraus ergibt sich freilich gleich eine neue Herausforderung: „Das qualifizierte Personal für 20 Professuren ist gar nicht so einfach und so schnell zu finden“, meint Günther. Und die Studierenden sicher auch nicht. „Über junge Frauen, die gern Physiklehrerinnen werden wollen, würden wir uns jedenfalls ganz besonders freuen.“