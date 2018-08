Feuerwerk begeistert Schwielochsee-Gäste

Andreas Staindl

Goyatz Es blitzt und kracht am Himmel über dem Schwielochsee. Doch niemand sucht Schutz oder läuft weg. Im Gegenteil. Hunderte Leute schauen Samstagnacht am Strand in Goyatz (Lieberose-Oberspreewald) mehrere Minuten lang nach oben, saugen das Spektakel am nächtlichen Himmel regelrecht auf. Das Höhenfeuerwerk ist unbestritten der emotionale Höhepunkt des Bootskorsos. „So ein schönes Feuerwerk wie hier sieht man selten“, sagt Heidi Milde aus Sachsen. „Wir legen unseren Urlaub möglichst so, dass wir dabei sein können. Unsere Kinder freuen sich schon immer darauf.“ Und in der Tat: Mit zunehmender Dunkelheit wird es immer voller am Strand. Freunde, Paare, ganze Familien pilgern an das Ufer des Schwielochsees in Goyatz. Viele von ihnen haben Decken dabei, breiten diese auf der Liegewiese aus. Der einheimische Günter Bremer hat einen Campingstuhl mitgebracht, um den Bootskorso und das anschließende Feuerwerk gemütlich beobachten zu können. Er kennt das Spektakel, weiß, was ihn erwartet. Zwölf Minuten und 40 Sekunden blitzte und krachte es am Himmel. „Ein Feuerwerk in dieser hohen Qualität gab es hier noch nie“, sagt Otto Karitzki. „Wir wollten den Besuchern ein tolles Erlebnis bieten, und das ist uns offenbar gelungen.“ Der Vorsitzende des Fremdenverkehrsvereins Schwielochsee war für den Abend verantwortlich. Der Verein hatte die Veranstaltung zum vierten Mal organisiert. „Wir wollen mit attraktiven Aktivitäten Einheimischen etwas bieten, aber auch Besucher aus anderen Regionen locken“, sagt Otto Karitzki. „Der Bootskorso hilft, den Schwielochsee noch bekannter zu machen. Ich bin mit der diesjährigen 39. Auflage der Veranstaltung zufrieden.“ Nicht nur das Feuerwerk, das von einer Plattform im See gezündet wurde, war außergewöhnlich. Eine so große Teilnehmerzahl am Bootskorso gab es dem Vereinschef zufolge noch nie. 250 Boote habe seine Frau gezählt, rund hundert waren bisher üblich. Das schöne Wetter habe diesmal noch mehr Kapitäne als sonst auf den See gelockt.

Vom kleinen Segelboot bis zur Yacht war alles dabei. Die Wasserfahrzeuge sind vom Kleinen Schwielochsee zum Großen Schwielochsee gefahren und dort möglichst nah am Strand vorbei. Etwa zwei Stunden waren sie unterwegs und auch diesmal mit Lichterketten sowie anderen Leuchtmitteln geschmückt. Das Lichtermeer war ein tolles Erlebnis für die Zuschauer am Strand. „Eine klasse Idee“, sagt Heiner Kunze. „Das Warten hat sich gelohnt.“ Der Urlauber aus Berlin hatte mit einem Fernglas das Treiben beobachtet und sich so die Wartezeit verkürzt. Andere Besucher nutzen die Zeit bis zum Einbruch der Dunkelheit und dem Beginn des Korsos, um das Tanzbein zu schwingen oder einfach nur der Blasmusik im Festzelt zu lauschen, einige auch, um sich im See abzukühlen oder mit Freunden am Strand anzustoßen. Auch nach dem Höhenfeuerwerk wurde noch kräftig bis weit in die Nacht hinein gefeiert. Der Strand in Goyatz wurde zur großen Feiermeile, und der Bootskorso inklusive des Höhenfeuerwerks selbst zur besten Werbung für den Schwielochsee. „Ich bin sehr glücklich, dass uns eine so tolle Veranstaltung gelungen ist“, sagt Otto Karitzki.