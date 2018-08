Ziel: Den Ertrunkenen aus dem Wasser holen

Ulf Grieger

Gusow. (MOZ) 22 Mitglieder der Feuerwehren Seelow und Gusow sowie vom THW Seelow haben am Sonnabend mit der Wasserwacht des DRK geübt, wie man Ertrinkende rettet. Die Feuerwehrleute haben damit das mit der Eisrettung im Winter begonnene Programm fortgesetzt.

Wenn es an den Badeseen zu Unfällen kommt, wird meist die Feuerwehr alarmiert. Doch weder bei den Feuerwehren Gusow und Seelow noch beim THW-Ortsverband Seelow gibt es ausgewiesene Rettungsschwimmer. Die Seelower Wehr hatte bislang Ertrunkene aus Seen in Gusow, Falkenhagen und Altfriedland zu bergen, erklärte Stadtbrandmeister Candy Schmiedeke . Einen Rettungsfall gab es bislang noch nicht.

Weil aber im Ernstfall jede Minute zählt, haben die Einsatzkräfte am Sonnabend am Baggersee in Gusow geübt, wie zu handeln ist. Falk Hoffmann von der Wasserwacht des DRK in Strausberg erklärte grundsätzliches. Er machte den Unterschied zwischen einem Badetod, bei dem der Betroffene wegen Herzinfarkt oder anderer Ursache im Wasser stirbt, und dem Ertrinken deutlich, bei dem die Atemwege durch Wasser versperrt werden. Er warnte die Einsatzkräfte, sich selbst ungesichert ins Wasser zu begeben. Drei Phasen seien oft zu unterscheiden. Ertrinkende machen zunächst in großer Angst auf sich aufmerksam. Dann beginnt eine Krampfphase, bei der sich sie buchstäblich an alles klammern und schließlich eine Bewusstlosigkeitsphase, in der der Körper tiefer sinkt. Gerade die Krampfphase sei für einen Retter selbst gefährlich, macht Hoffmann deutlich. Wasserwacht-Bootsführer Ronny Meier und Bootsmann Alan Hübner zeigten den Teilnehmern, wie Ertrinkende vom Rettungsboot richtig aus dem Wasser geholt werden. Auch die Seelower Feuerwehr vefügt über ein Boot, das für solche Einsätze genutzt werden kann. Marco Exner von der Wasserwacht zeigte, wie dem Ertrinkenden vom Land oder Steg aus geholfen werde kann, indem ihm Retungmittel wie Schimmbojen oder ein Schwimmring zugeworfen wird. Und Falk Hoffmann zeigte Griffe, wie sich ein Retter aus einer Umklammerung eines Ertrinkenden befreien kann.

Die Wasserwacht Strausberg , dort sind rund 100 Ehrenamtliche aktiv, kann auch von Einsatzkräften hier angefordert werden, wenn es um die Nachsuche nach ertrunkenen Personen geht. Dafür ist die Wasserwacht gut ausgerüstet, betonte Hoffmann. Eine solche Nachsuche lohne sich auch, wenn bereits einige Zeit vergangen ist. wie Beispiele immer wieder gezeigt hätten. Er bot an, solche Übungsveranstaltungen auch mit anderen Feuerwehren zu machen. Wobei eine Teilnehmerzahl von 20 eine gute Größenordnung sei. Gerade in der Vorbereitung auf ein mögliches Hochwasser sei es wichtig, dass die Feuerwehren an der Oder darin geschult sind. Die Wasserwacht Strausberg hat beim Elbehochwasser Erfahrungen gesammelt.

Übrigens kann sich jedermann zum Rettungsschwimmer ausbilden lassen. Voraussetzungen sind ein Mindestalter von zehn Jahren und gute Schwimmkenntnisse. Die Wasserwacht des DRK in Strausberg beginnt am 15, September mit einen dreimonatigen Grundkurs. Bis zum 5. September kann man sich unter www.wasserwacht-strausberg.de oder Tel. 015206499912 anmelden.