Melonenernte im Kleingarten

Frankfurt (MOZ) . Die Kleingärtner des Vereins „Freude und Erholung“ gewinnen der Hitze auch positive Seiten ab.

Warum er in diesem Jahr auf die Idee kam, Wassermelonen in seinem Kleingarten anzubauen, kann Heinz Borrmann heute gar nicht mehr sagen. Fest steht, es war eine gute Idee. Zwei große, dunkelgrüne Kugeln hat er bereits geerntet. „Zuckersüß, wirklich lecker“, beschreibt er das Geschmackserlebnis. Gewachsen sind sie im Freilandbeet zwischen Tomaten, Brokkoli und Spitzkohl.

Der Kleingarten des 71-jährigen, gelernten Baumschulgärtners gleicht einer Obst- und Gemüsetheke mit Frischegarantie. Er selbst beschreibt ihn als Bauerngarten ohne System. „Eigentlich kann man hier fast alles essen“, sagt er, zupft eine gelbe Blüte ab und steckt sie sich in den Mund. „Rucola“, erklärt er, „sobald er blüht, wachsen zwar keine neuen Blätter, dafür schmecken die Blüten vorzüglich und sind eine schöne Dekoration für den Salat.“ Nahrung für Bienen und Schmetterlinge bietet die Syrische Seidenpflanze, auch sie eine eher ungewöhnliche Pflanze im Kleingarten.

„Die Gestaltung des Gartens ist jedem selbst überlassen“, sagt Mike Kuntze, Vorsitzender des Vereins „Freude und Erholung“ im Damaschkeweg und räumt mit dem Vorurteil auf, dass im Kleingarten immer alles nach Vorschrift wachsen müsse. Wichtig sei jedoch die Einhaltung der berühmten Drittel-Regelung, die besagt, dass auf einem Drittel der Fläche Obst, Gemüse, Kräuter und Blumen angebaut werden müssen. „Das ist eigentlich auch nicht so schwierig“, sagt Mike Kuntze und wer Hilfe brauche könne, sich gern an den Vorstand wenden. Viele Neulinge unterschätzten jedoch die Arbeit, die ein Garten neben Freude und Erholung auch bedeute. „Man muss Zeit investieren, mit ein Mal in der Woche nach dem Rechten sehen, ist es nicht getan“, sagt der Vereins-Chef.

Dass derzeit tägliches Gießen zum Pflichtprogramm eines jeden Gartenfreundes gehört, versteht sich von selbst. Der Rasen hat es dennoch schwer. „Wer ihn gut gedüngt und nicht zur kurz gemäht hat, nämlich maximal fünf Zentimeter, hat es derzeit einfacher“, sagt Heinz Borrmann. Insgesamt sei 2018 ein gutes Gartenjahr. Auch wenn die Kartoffeln größer sein könnten. Dafür wachsen Tomaten, Gurken, Zucchini und Bohnen gut.

Das bestätigt auch Heidemarie Ludwig, die ihre 250 Quadratmeter seit 23 Jahren mit ihrem Mann Hartmut bewirtschaftet. „Ich bin ein Blumenmensch, mein Mann kümmert sich um das Gemüse“, sagt sie lachend. Stolz ist sie auf auf den lila-blauen Roseneibisch, die Indianernessel mit den rot gefransten Blüten und die Rispenhortensie, die im Herbst ihre Farbe von Weiß auf Rosa wechseln wird. Die Ernte wird bei ihr immer schnell verarbeitet, fast täglich steht frischer Salat auf dem Speiseplan. Immer gewürzt mit Kräutern aus eigenem Anbau. „Zitronenmelisse, Oregano, Thymian, Rosmarin, Bergbohnenkraut“, zählt Heidemarie Ludwig auf.

Von den 251 Gärten der Anlage sind derzeit 223 verpachtet, berichtet Mike Kuntze. Vor ein paar Jahren waren noch 267 im Bestand, von denen einige zu Stellplätzen oder Gemeinschaftsflächen umgewidmet wurden. Meist waren das Gärten ohne Strom- und Wasseranschluss oder sie waren in schlechtem Zustand. „Die meisten Interessenten wünschen sich einen Garten, wo schon alles wächst“, hat der Vereinsvorsitzende festgestellt. Dass man ein ungepflegtes Fleckchen Erde mit Fleiß und Liebe in ein kleines Paradies verwandeln kann, hat Volker Reinknecht bewiesen. Er entschied sich vor drei Jahren für einen Kleingarten, um über die Trennung von seiner Frau hinwegzukommen. „Es war viel Arbeit und sehr anstrengend, aber es hat sich gelohnt“, sagt er heute zufrieden.