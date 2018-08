Hoffen auf Fördermittel für den Gutshof

Uwe Spranger

Fredersdorf-Vogelsdorf (MOZ) Der Gutshof als Zentrum für das Gemeindeleben mit dörflichem Charakter und mit Ausstrahlung über den Ort hinaus – diese Zielvorstellung des Heimatvereins fand bei der Gesprächsrunde zur Zukunft des überwiegend denkmalgeschützen Ensembles am Freitagabend große Zustimmung. Gut 30 Gäste waren der Einladung von Heimatvereinschefin Hannelore Korth gefolgt, manche als Privatperson, die Mehrzahl aber als Vertreter von Vereinen oder Institutionen – vom Sport über Naturschutz und Kita bis Kultur mit Chor und Künstlergruppe.

In den vergangenen zehn Jahren hat der Heimatverein mit bescheidenen finanziellen Mitteln schon einiges geschafft. Der Taubenturm und Garagen sind hergerichtet. Die Giebelseite des einstigen Kälberstalls ist mit einer neuen Fachwerkwand geschlossen worden, Fenster, Türen und Tore sind eingebaut, Strom liegt an, so dass auch dieser rund 180 Quadratmeter große Raum für Veranstaltungen genutzt werden kann. Und der frühere Kuhstall ist auch ohne Dach eine beeindruckende Kulisse für verschiedenste Aktionen.

Jetzt hofft der Verein auf Fördermittel der Stiftung Denkmalschutz sowie aus dem Leader-Programm der EU, um die frühere Brennerei mit Gär- und Pächterhaus denkmalgerecht zu sanieren. Für das 1,1 Millionen-Euro-Projekt müsste die Gemeinde 273 000 Euro als Eigenmittel zur Verfügung stellen, die derzeit mit einem Sperrvermerk versehen sind. SPD, Linke und WIR haben eine Vorlage in die Gremien eingebracht, die Mittel freizugeben. In dieser Woche beraten die Ausschüsse darüber, Ende August die Gemeindevertretung. Vielleicht helfe ja eine Unterschriftensammlung oder eine Bürgerinitiative, war ein Vorschlag. Denn dass der Gutshof von der Bevölkerung angenommen werde, sei ja an den Besucherzahlen ablesbar.

Werden die Vorlage der Fraktionen und der Fördermittelantrag bewilligt, würden mehrere Räume entstehen. Einen kleinen Teil will der Verein als Heimstatt nutzen, die meisten sind indes für Vereine, Veranstaltungen, Sport, Ausstellungen, als Atelier und auch zur kommerziellen Vermietung vorgesehen. Denn man wolle die Betriebskosten selbst erwirtschaften, sagte Hannelore Korth. Überörtliche Anziehungskraft erhoffe man sich von einer Keramikwerkstatt mit Markt sowie einem regelmäßigen Markt mit regionalen Produkten.

Einen großen Schritt vorwärts könnte die neueste Anschaffung bringen: ein Sanitärcontainer. Er wird die Dixi-Klos ersetzen. Bis Ende August soll der Abwasseranschluss erfolgen. Hannelore Korth bat die Fredersdorf-Vogelsdorfer um Nachsicht, weil ja dafür die Thälmannstraße aufgerissen werden müsse. Zumindest habe man die Zusicherung, dass nur halbseitig gesperrt werde und nicht voll.

Für die nächste Neuerung können die WCs indes noch nicht genutzt werden: Am 19. August ist das erste Sommercafé angekündigt. Von 14 bis 17 Uhr wird Kaffee und Kuchen angeboten. Und parallel ein Büchertausch. Wer Lektüre kostenlos abzugeben habe, könne sie gern mitbringen, hieß es.