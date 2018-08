Stefan Zierke: „Das erdet mich“

Mathias Puddig

Berlin (MOZ) Stefan Zierke sucht bei seiner politischen Sommerreise den engen Kontakt mit der SPD-Parteibasis. Mit dem Sprecher der Landesgruppe Brandenburg im Bundestag und Parlamentarischen Staatssekretär im Bundesfamilienministerium sprach Mathias Puddig.

Herr Zierke, Sie reisen gerade als Sommer-Praktikant durch verschiedene Betriebe in Ihrem Wahlkreis Uckermark/Teile des Barnims. Ist Ihre Partei denn schon so weit weg von den Arbeitern und Angestellten?

Nein, in der SPD sind ganz viele ganz nah dran. Die haben aber oft eine andere Vorstellung von dem, was die SPD-Elite gerade denkt und spricht. Mich interessiert der Alltag der Menschen vor Ort. Was belastet sie, welche schönen Sachen erleben sie? Kurz: Wie lebt man in Deutschland? Das möchte ich mitbekommen. Und das erdet mich auch.

Was machen Sie in den Betrieben?

Ich bin neulich mit einem Pflegedienst mitgefahren. Das ging um vier Uhr morgens los. Ich hab gesehen, was die Pflegekräfte alles zu leisten haben und was sie letztlich bezahlt bekommen. Was für Haushalte man da auch sieht! Das war schon erstaunlich, wie manche Menschen in Deutschland leben müssen. So was bleibt hängen.

Weiß die SPD denn, wie sie das Leben der Menschen besser machen will?

Wenn ich an der Basis im Ortsverein bin, dann sind die Antworten da. Die machen ja Dinge nicht, weil die Parteispitze ihnen etwas vorgibt, sondern weil sie Sozialdemokraten sind und das Leben der Menschen in der Region besser machen wollen. An der Basis gibt es oft die einfachen und richtigen Antworten. Die werden aber auf dem Weg zum Parteitag totdiskutiert.

Was meinen Sie?

Ein Beispiel, das mich geärgert hat: Ich war im Wahlkampf in einer Firma und habe den jungen Leuten dort gesagt, dass wir für eine Mindestausbildungsvergütung sind. Kurz vor dem Mitgliedervotum für die schwarz-rote Koalition argumentierten einige von uns gegen diese Regierung und gegen diese Projekte, obwohl wir die Chance hätten, das umzusetzen. Wenn wir das dann aber nicht machen – was soll ich den Leuten beim nächsten Besuch erzählen? Ich bin doch nicht mehr glaubwürdig, wenn ich kneife, wenn es ums Regieren geht!

Lassen Sie uns nach vorn blicken. Die SPD steht 2019 im Osten vor drei äußerst schwierigen Landtagswahlen. In Sachsen und Thüringen könnte sie einstellig werden.

Die SPD muss sich um die Themen der Mehrheit kümmern und deren Sprache sprechen. Denn: Wir können nicht linker als die Linken sein. In Brandenburg werden die Wahlen auch schwierig, aber hier sind wir doch viel mehr in der Mitte. Es geht um Politik für die Leistungsträger der Gesellschaft – für diejenigen, die Familie und Beruf unter einen Hut bringen, ehrenamtlich engagiert sind oder Familienangehörige pflegen. Und wenn diese Menschen den Staat brauchen, dann muss er da sein und zwar zuverlässig.

Ihre Parteiführung hat den Sachsen Martin Dulig als Ostbeauftragten eingesetzt, der den Blick auf die neuen Länder schärfen soll. Was hat das bisher gebracht?

Die Parteiführung hat einen neuen Fokus auf Ostdeutschland. Lars Klingbeil bekommt von uns die Ansage, die Strukturen im Osten zu berücksichtigen. Aber wir müssen nach wie vor kämpfen, um vom Willy-Brandt-Haus eine andere Herangehensweise für den Osten zu bekommen. Das kann strukturell sein, finanziell oder auch inhaltlich.

Ist der Osten angesichts der geringen Mitgliederzahlen nicht längst überrepräsentiert?

Das sehe ich nicht so. Natürlich haben wir unter Martin Schulz viel erkämpft und bekommen. Dafür haben wir im Vorfeld aber auch viel für den Osten gekämpft – Netzentgelte, Rentenangleichung. Von daher ist das eine Wertschätzung, aber keine Situation, um die Füße stillzuhalten.

Bei der Europawahl 2019 könnte es trotzdem passieren, dass kein Ostdeutscher einen aussichtsreichen Listenplatz bekommt.

Deshalb will ich, dass die ersten 16 Plätze auf der Liste von den 16 Bundesländern widergespiegelt werden.

Das wird heftige Widerstände geben: Nordrhein-Westfalen hat doch ein Viertel aller SPD-Mitglieder, die ostdeutschen Landesverbände zusammen nicht einmal zehn Prozent.

Richtig, aber dann will ich unter den ersten zehn mindestens zwei Ostdeutsche. Das ist einfach die Verhandlungsbasis. Aber das Problem haben ja alle Parteien. Interessanterweise wird so etwas immer nur bei uns diskutiert.

Warum?

Man kann bei uns eben diskutieren. Das ist gelebte Demokratie. Die SPD ist eben ein Querschnitt der Gesellschaft. Wir repräsentieren die Gesellschaft, vom Professor bis zum Arbeiter.

Ist das so? Gerade im Osten verlieren Sie doch viele Arbeiter an die teils offen rassistische AfD. Woran liegt das?

Viele fühlen sich nicht wahrgenommen und merken, dass etwas falsch läuft. Die AfD spricht das aus. Dahinter steckt immer die Frage, wie der Staat mit einem umgeht. Ich glaube, die Ostdeutschen brauchen eine politische Heimat. Das kann die SPD sein, eine ostdeutsche Sozialdemokratie. Wir müssen die Leute ansprechen, die täglich etwas leisten. Viele nervt, dass wir so viel über die reden, die nicht unbedingt Teil der Gesellschaft sein wollen.

Wen meinen Sie damit?

Da meine ich einige, die sich im Sozialstaat auf Kosten der anderen ausruhen. Ich will, dass sich Arbeit lohnt. Wir müssen zum Beispiel Handwerker besser bezahlen. Ansonsten verstehe ich jeden, der sich lieber zurückzieht.

Die SPD steht eigentlich dafür, dass Arbeit mehr ist als Geldverdienen. Es geht auch um gesellschaftliche Teilhabe, um Selbstverwirklichung. Warum sollte denn darauf verzichtet werden?

Selbstverwirklichung stellt das eigene Ego in den Vordergrund. Es geht doch für die Menschen darum, dass sie ihrem Kind die neue Schulmappe kaufen können und vielleicht sogar eine Woche in den Urlaub fahren. Das muss der Fokus der SPD sein, und dann ist Arbeit auch mehr als Geldverdienen, wenn man glücklich ist.