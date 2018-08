Hula-Hoopen für die Jugendfeuerwehr

Manuela Bohm

Friesack (MOZ) Im Vorfeld des Frierock-Festivals lädt das Organisations-Team zum vierten bunten Nachmittag am Donnerstag, 9. August, an die Freilichtbühne in Friesack ein. Ab 15.00 Uhr geht es dort bunt zu.

„Wir Hula-Hoopen um die Wette“, ruft das Frierock-Team auf. Jedoch: „Es ist schier unmöglich, mindestens 100 Menschen mit Hula Hoops um den Bauch tanzen zu lassen“, heißt es weiter. Nach dem erfolgreichen Haka-Flashmob im vergangenen Jahr, wettet das Frierock-Team auch in diesem Jahr wieder für den guten Zweck: Schwingen 100 Personen gleichzeitig mit einem Hula-Hoop Reifen um die Hüfte, ist die Wette gewonnen, und das Frierock-Team spendet für die Jugendarbeit der Freiwilligen Feuerwehr Friesack. „Wer noch Hula-Hoop-Reifen zu Hause hat, sollte diese bitte unbedingt mitbringen“, bitten die Organisatoren. Die Wette startet um 16.15 Uhr. Zuvor können die Gäste des bunten Nachmittags Hula Hoops selbst gestalten, sich auf dem Hopsekissen austoben, sich in Graffiti ausprobieren oder beim Workshop Aerotrim ein Kosmonautentrainingmitmachen. Clown Celly sorgt ab 15.30 Uhr für Spaß, und der Hort der Kooperationsschule hat eine Überraschung parat. Zum Ausklang gibt es handgemachte Livemusik von der jungen Band FriePauer und der Hip-Hop-Kombo Beluxe und Stam.

Der „Bunte Nachmittag“ - die Idee dahinter ist einfach - alle Menschen zusammen bringen und gemeinsam Gutes tun! Dafür baut das Frierock-Team seit vier Jahren schon vor dem Festival ein kleines Fest auf, spendiert Getränke und organisiert ein buntes Programm für Jung und Alt - immer mitten in den Vorbereitungen ihres Frierock-Festivals. Für das leibliche Wohl ist gesorgt, dennoch darf jeder gerne seine Lieblingsspeise zum Buffet beitragen.