Süffiges Getränk mit langer Tradition

Manuela Bohm

Knoblauch (MOZ) Knoblauch und Bier - klingt erstmal nicht wirklich appetitlich. Doch stellt sich auch die Frage, was der Ort im Milower Land mit dem Getränk gemein hat. Gebraut wird dort wohl kaum. Ob Gerste und Hopfen aus diesem Landstrich kommen? Bestimmt nicht! Doch eins ist klar: Feiern können sie, die Knoblaucher - am besten mit vielen Gästen. Bekannt sind bereits die Treckertreffen im Herbst und die wohl mittlerweile legendäre Maiparty, die wetterbedingt im Juni seit einigen Jahren steigt. Nun kommt ein weiteres Fest dazu: Am 11. August laden die Organisatoren aus dem beschaulichen Ort zum 1. Bierfestival nach Knoblauch ein.

Am Anfang von etwas Neuem ist sicher ein Blick auf andere Anfänge erlaubt. Bier wurde wohl schon im 4. Jahrtausend vor Christi gebraut und getrunken. Damals wurde Brot mit Wasser vergoren. Im Zweistromland (heutiger Irak) ist das Getränk in dieser Zeit belegt, auch die Griechen und Römer kannten es - obwohl sie eigentlich mehr dem Wein zugetan waren.

Doch Caesar, so auf //www.bier.de:www.bier.de nachzulesen:www.bier.de nachzulesen|_blank)$, habe seine Legionen mit Bier versorgt - es sei ein nahrhaftes und kräftiges Getränk. Damals war es kaum haltbar, trüb und schäumte so gut wie überhaupt nicht. Im Leben der Germanen spielte Bier offensichtlich eine viel größere Rolle, denn sie opferten es gar ihren Göttern. Die finnische Volksdichtung widmete derweil dem Bier 400 Verse – für die Erschaffung der Welt reichten hingegen 200 Verse, heißt es auf www.bier.de.

Übrigens: Brotbacken und Bierbrauen gingen einher. Sie waren in den ersten Jahrhunderten nach Christi Geburt eindeutig Aufgaben der Frau, ehe das süffige Getränk in den Klöstern von Mönchen perfektioniert wurde. „Das Bier der Mönche war deshalb so beliebt, weil es alles andere an Gerstensaft übertraf“, heißt es auf benannter Internetseite. Die Mönche achteten wohl auf die Qualität des Braugetreides und befassten sich ausgiebig mit der Braukunst. Mit Möglichkeiten der Kühlung im Prozess des Brauens wurden nicht nur sogenannte obergärige Biere hergestellt, sondern auch untergärige. Weizen und Alt sind also älter als Pils und Bock. Trotz des Reinheitsgebots, das 1516 festlegte, was in ein Bier gehört, ist die Vielfalt des Gerstensaftes in Deutschland ausgeprägt. www.bier.de meint man könne 13 Jahre lang jeden Tag ein anderes Bier trinken. Es gibt wohl 5.000 Sorten aus 1.200 Braustätten. Ganz so viele Biersorten wird es zur Bierfestival-Premiere in Knoblauch nicht zum Probieren geben. Immerhin, zwölf Sorten aus sechs regionale Brauereien - aus Bad Belzig, Stendal, Schollene, Schmerzke, Wörlitz und Niemegk sind am Hahn. Für jeden Geschmack ist wohl etwas dabei, vom Hellen, Pils und Hefe bis zum Schwarzbier. Die Brauerei Gommern liefert zudem Faßbrause genau wie die Niemegker. Aus diesem Flämingort, wie auch aus Bad Belzig, werden überdies Liköre geliefert. Ein Weinhändler aus Knoblauch bietet Weine und Sekte an. Weil Biere und Weine ebenso schmackhaft wie appetitanregend sind, gibt es auch etwas zum Kauen. Fritze Turbanisch aus Zollchow bietet Schmackhaftes aus seiner Fleischerei an.

Das Bierfestival beginnt am kommenden Samstag, 11. August, um 16.00 Uhr auf dem Festplatz in Knoblauch. Wer nach dem Fest nicht nach Hause möchte, kann dort zelten, einige Wohnwagen sind bereits angemeldet, heißt es vom Organisationsteam.