Dorfchronist Kurt Müller wird 90 Jahre alt

Friedhelm Brennecke

Schmachtenhagen (MOZ) „Er genießt die Schönheit seines Gartens und braucht nach einer Operation viel Ruhe“, sagt seine Lebensgefährtin Ruth Pfau. Gemeint ist Kurt Müller. Schmachtenhagens Ortschronist begeht heute seinen 90. Geburtstag. Seine beiden Kinder Birgit und Rolf-Dieter werden natürlich ebenso herzlich gratulieren wie die vier Enkel und zwei Urenkelkinder.

Kurt Müller, gelernter Elektromechaniker und Ingenieur, arbeitete nach seiner Lehre im Zählerwerk Oranienburg zunächst im VEB-Starkstromelektrik in Berlin und danach im Oranienburger Kaltwalzwerk. Seit den 1980er-Jahren betätigt sich der Jubilar literarisch. Gedichte und Kurzgeschichten brachte er zu Papier und widmete sich, als er 1991 in den Vorruhestand ging, zunehmend der Heimatgeschichte und setzte seinem Geburtsort damit ein literarisches Denkmal. Schmachtenhagen, dem er bis auf wenige Jahre in Berlin, stets die Treue hielt, war und ist er immer eng verbunden.

In Schmachtenhagen durchlitt er die Nazi-Zeit, sah lange Häftlingskolonnen zwischen KZ-Sachsenhausen und Klinkerwerk, hörte später vom Verscharren der Leichen des sowjetischen Speziallagers im Schmachtenhagener Forst und erlebte die entbehrungsreichen Jahre nach 1945. Viele seiner Erinnerungen schrieb er auf. Tief beeindruckt war der junge Müller vom Schaffen des Arztes Dr. Otto Becker, der in der Schmachtenhagener Typhusstation mit den Schwestern einen scheinbar nicht zu gewinnenden Kampf gegen die Seuche führte, aber immer alles daransetzte, so viele Menschenleben wie möglich zu retten. Auf Müllers Initiative erinnert eine Gedenktafel am Bürgerhaus an das humanitäre Engagement des Mediziners.

Den 70 gefallenen und vermissten Soldaten sowie zivilen Opfern des Dorfes gab Müller ihre Namen zurück. Die Recherche dazu erledigte er. Eine Gedenktafel mit den Namen hat einen würdigen Ort im Eingangsbereich der Dorfkirche gefunden. Für den Heimatfreund Kurt Müller war klar, dass auch Neues einen Namen braucht, um an Historisches zu erinnern. So erhielten die neu gebauten Bäkebrücken am Dorfanger ihre Namen: „Brücke am Elsenbusch“ und „Brücke Alter Krug“.

Kurt Müller ist als Autor in den drei ersten Oranienburger Heimatbüchern „Bothzowia“ vertreten, legte selbst zwei Bände mit Erzählungen und einen Gedichtband vor. Vor zwei Jahren kam „Dorfmusik und Balalaika – Jugenderinnerungen eines märkischen Urgroßvaters“ auf den Markt und stieß auf große Resonanz. Darin erzählt er sehr anschaulich vom dörflichen Leben in einer bewegten Zeit. Das ist keineswegs dröge Geschichte von gestern, sondern auch ein Fundus wertvoller Erkenntnisse menschlichen Zusammenlebens für die Gegenwart. Dem Jubilar herzlichen Glückwunsch zum 90. Geburtstag.