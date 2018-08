Angler verheddert sich in Leine und ertrinkt

Jürgen Liebezeit

Burgwall (MOZ) Ein tragischer Unfall hat sich in der Nacht zum Sonntag an der Havel in Burgwall ereignet. Ein 52-jähriger Mann aus Oberhavel ist beim Angeln ertrunken. Der genaue Hergang ist noch nicht klar und wird jetzt genauer von der Polizei untersucht. Fremdeinwirkung wird aber bereits ausgeschlossen.. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei ist der Mann aus Oberhavel ins Wasser gefallen. Beim Versuch, sich wieder ans Ufer zu retten, hat er sich ofenbar in einer Angelschnur verfangen und ist ertrunken.

Die Ehefrau hatte ihren Mann nachts um 2 Uhr bei der Polizei als vermisst gemeldet. Daraufhin setzte die Polizei einen Fährtenhund ein. Die Feuerwehr half bei der Suche, bei der auch zwei Boote zum Einsatz kamen. Zunächst wurde nur eine treibende Angelrute gefunden. Gegen 3 Uhr entdeckten die Einsatzkräfte dann den Angler, der nur noch tot aus dem Wasser geborgen werden konnte.

Zunächst hatte die Polizei auch erwogen, einen Hubschrauber mit Wärmebildkamera einzusetzen. Aus technischen Gründen wurde dann aber darauf verzichtet. „Bei der Suche nach Vermissten im Wasser ist eine Wärmebildkamera nicht geeignet“, erklärte Polizeisprecherin Ariane Feierbach.