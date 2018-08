Bundesstraße 90 Minuten gesperrt

Jürgen Liebezeit

Löwenberg Nach einem schweren Unfall mit vier Fahrzeugen musste am Sonntagmittag die B 96 in Löwenberg 90 Minutenlang gesperrt werden. Nach Angaben der Polizei bemerkte ein 76-jähriger Opelfahrer, der in Richtung Oranienburg unterwegs war, einen Stau zu spät und fuhr auf einen stehenden Dacia auf, der wiederum auf einen Toyota geschoben wurde. Dieses Fahrzeug prallte dann gegen einen Mercedes. Insgesamt wurden fünf Personen verletzt, darunter auch der Unfallverursacher. Für Versorgung der Verletzten und die Bergung der Autos musste die B 96 für 1,5 Stunden gesperrt werden. Es entstand ein Sachschaden von zirka 50 000 Euro.