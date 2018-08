Angler fürchten massives Fischsterben

Burkhard Keeve

Oberhavel (MOZ) Den Fischen in Oberhavels Gewässern geht langsam die Luft aus. Sollte nicht bald der große Wetterumschwung kommen, droht ein massives Fischsterben.

Die lang anhaltende Hitze führt zu einem deutlichen Anstieg der Wassertemperaturen. Die Sauerstoffwerte gehen zurück. Das bekomme Karpfen und Co gar nicht gut, sagt auch Olaf Wusterbarth, Vorsitzender des Kreisanglerverbands Oberhavel in Oranienburg. „25 Grad Celsius sind das höchste der Gefühle. Ab 27 Grad Wassertemperatur wird es ganz kritisch. Das überlebt kaum ein einheimischer Fisch.“

Nahezu jeden Tag rechnen die Angler Oberhavels mit Hiobsbotschaften, dass Barsche und Bleie mit den Bäuchen nach oben im Wasser treiben. Doch noch gibt es keine Alarm-Meldungen. Zwar nehmen die Pegel in einigen Seen ab und auch die Fließgewässer haben stellenweise mit Niedrigwasser zu kämpfen, aber offensichtlich gibt es noch ausreichend Sauerstoff.

„Wir hatten Glück, es gab einige regionale Gewitter. Der Regen hat sauerstoffreiches Wasser mitgebracht“, so Wusterbarth. Er hofft auf weitere Schauer, stellt sich aber dennoch auf ein mögliches Fischsterben ein. „Es ist die Natur. Es Tränen uns zwar die Augen, aber machen können wir nichts dagegen.“ Um sich auf eine mögliche Tragödie in den einheimischen Angelgewässern vorzubereiten, will der Kreisanglerverband demnächst mit Sauerstoffmessungen beginnen. „Im Moment bangen wir die ganze Zeit“, sagt der Vorsitzende des Kreisanglerverbands. Besonders die flachen Gewässer wie der Waldsee in Nassenheide bereiten ihm Sorgen. Teichbesitzern rät er, mit Sauerstoff das Wasser zu belüften.

Die ersten toten Fische gibt es aber schon. An einigen Stellen des Rhinluchs im Nachbarlandkreis Ostprignitz-Ruppin fehlt Wasser. So ist der Schwarze Graben zwischen Fehrbellin und Mankert ausgetrocknet, sämtliche Fische sind tot und verwesen stinkend in der Sonne.

Um den Sauerstoffverlust im Wasser nicht noch zu forcieren, ruft der Landesanglerverband seine Mitglieder dazu auf, auf Lockfutter wie zum Beispiel Brot und Haferflocken am Ufer zu verzichten. Durch das Anfüttern geraten zusätzlich Nährstoffe ins Wasser, der Zersetzungsprozess entzieht dem Wasser zusätzlich Sauerstoff. Wusterbarth: „Das sind tödliche Sachen für die Fische.“

Sollte es in Oberhavel wie im Winter 2010/2011 zu einem massiven Fischsterben kommen, ist der Landkreis gefordert. Die Fischereibehörde hat dann dafür sorgen, dass die Kadaver aus dem Wasser geholt werden. „Wie damals im Winter werden wir natürlich dabei helfen“, sagt Olaf Wusterbarth. In dem harten Winter vor acht Jahren bedeckte lange Zeit Eis etliche Seen. Viele Fische erstickten.