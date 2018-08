Brandenburgliga: Streit um das Flutlicht

Informationen

Staffelleiter Ingo Widiger blickte in der Sitzung noch einmal auf die Saison 2017/2018 zurück:

Spitzenteams: Trotz einer kleineren Schwächephase sei Meister Ludwigsfelder FC das Maß aller Dinge gewesen. „15 Punkte Vorsprung sind schon eine Hausnummer für diese Liga und nur 13 Gegentore überragend.“ Dass Vizemeister TuS Sachsenhausen wegen der am Ende mehr geschossenen Tore sogar das beste Team der Rückrunde wurde, sei ebenfalls stark, meint Staffelleiter Ingo Widiger.

Aufsteiger: Ingo Widiger lobte die starken Neulinge. „Die Emporkömmlinge drängen die Etablierten so langsam aus der Liga. Sie bereichern die Staffel und verändern das Bild der Brandenburgliga.“

Abstieg: „Es gab einen vermehrten Abstieg“, der nach Aussage des Staffelleiters „mit Vier sehr hoch war“. Die halbe Liga sei in den Abstiegskampf verwickelt gewesen.

Nachholspiele: „Die Rückrunde war geprägt von den Witterungsbedingungen. Mit 15 Nachholspielen sind wir in der Brandenburgliga aber einigermaßen gut über die Runden gekommen“, sagte Staffelleiter Ingo Widiger. „Viele Mannschaften sind auf andere Plättze ausgewichen. Das war super.“

Zuschauer: Die beiden Mannschaften aus Oberhavel waren in der abgelaufenen Runde die Fan-Magneten. „Sachsenhausen ist wie immer Zuschauerkrösus“, sagte Widiger. Zu Heimspielen des TuS pilgerten insgesamt 3680 Fans (245 pro Spiel). Der Oranienburger FC Eintracht belegt in dieser Statistik Platz zwei mit 2917 Zuschauern (194 pro Spiel). Dabei waren die beiden Stadtderbys die Top-Partien. 1207 Fans waren in Sachsenhausen gegen den OFC zu Gast. Oranienburg begrüßte gegen den TuS seinerseits 1050 Gäste.

Vorschau:

Ehrungen: In der zurückliegenden Spielzeit gab es 828 Treffer. 25 davon, in 24 Partien, erzielte Paul Döbbelin. Der Stürmer des TuS Sachsenhausen wird deshalb am ersten Spieltag der neuen Serie gegen den MSV Neuruppin für seine Leistung vom FLB ausgezeichnet. Und auch dem Gegner des TuS wird eine Ehre zuteil, allerdings erst am zweiten Spieltag. Neuruppin ist der Fair-Play-Sieger der abgelaufenen Saison.

Abstieg: In der neuen Saison ist es möglich, dass aus den Oberligen bis zu sechs Absteiger aus Brandenburg in die Brandenburgliga rücken. Sollte der Fall eintreffen, gibt es entsprechend fünf Absteiger aus der Brandenburgliga. Zudem würde die Staffelstärke in der darauffolgenden Saison auf 18 erhöht werden. Bei fünf Absteigern aus der Oberliga gehen ebenso fünf Teams aus der Brandenburgliga runter. Die Staffelstärke würde daraufhin auf 17 erhöht werden.⇥(skr)