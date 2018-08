Mit eigener Badeinsel über die Gewässer

Redaktion

Brandenburg Mit einer eigenen XXL-Badeinsel die Brandenburger Gewässer entspannt genießen – das kommt bei diesem Super-Sommer gerade recht. Die Stadtmarketing- und Tourismusgesellschaft Brandenburg an der Havel mbH (STG) startet deshalb für die Ferien- und Urlaubszeit die Badeinsel-Challenge 2018, bei der Teams mit mindestens drei und maximal sechs Personen um den Sieg kämpfen. „Wer es dabei am schnellsten schafft, mittels gestellter, mechanischer Handpumpen, die Badeinsel aufzupumpen und anschließend wieder in die Ausgangsgröße zu verpacken, gewinnt eine coole Badeinsel, auf der dann bis zu sechs Personen bequem Platz finden“, erklärt Initiator und STG Geschäftsführer Thomas Krüger die Challenge. Damit der Badespaß dann perfekt genossen werden kann, haben die Gewinner zusätzlich die Chance, kühle Getränke in Form eines Gutscheines in Höhe von 100 Euro zu gewinnen. Dazu macht sich das Gewinner-Team an der Massowburg am Beetzsee auf zur Selfie-Jagd, natürlich mit der Badeinsel. „Den Ideen sind kaum Grenzen gesetzt“, sagt Krüger. Ob also im Liegen, Stehen, Handstand oder beim Sprung ins kühlende Nass: Die an die STG gesendeten Fotos, werden auf brandenburg.insta und meinBranden[-]burgander[-]havel auf Facebook eingestellt. „Wenn auf beiden Kanälen ein Foto innerhalb von drei Tagen in Summe 500 Likes erreicht, kann sich das Team auf kostenfreie Getränke im Wert von einhundert Euro freuen“, so Krüger abschließend.

Wer jetzt Lust hat, die Badeinsel zu gewinnen, kann sich bis Donnerstag, 9. August, um 11:59 Uhr bewerben. Die Challenge beginnt dann am Freitag, 10. August, um 18 Uhr auf dem Neustädtischen Markt. Die Selfies für den Getränkegutschein werden am Samstag, 11. August, gemacht. Alle Infos und Anmeldeformulare gibt es auf http://badeinsel-brb.de.