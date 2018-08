Im Rausch die Freundin vergessen

Markus Kluge

Neuruppin (MOZ) In der Neuruppiner Polizeiwache beschwerte sich am Sonntagmorgen ein 40-jähriger Mann darüber, dass in seiner Wohnung eine ihm unbekannte Frau schläft. Allerdings brach er plötzlich das Gespräch ab und verschwand. Allerdings hatte er seinen Ausweis vergessen. Als die Beamten die Wohnung kontrollierten, trafen sie die Frau. Sie sagte, die Freundin des Mannes zu sein, Mit ihrem Freund habe sie am Abend zuvor Drogen genommen und Alkohol getrunken. In der Wohnung stellte die Polizei auch Drogenreste sicher. Als der Mann auch eintraf, wirkte er verwirrt und abwesend. Medizinische oder psychologische Behandlung lehnte er aber ab.