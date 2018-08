Panik war Grund für Ausraster

Holger Rudolph

Neuruppin In der Nacht des 9. Dezember 2017 rastete der 34-jährige Andy E. in der Lindower Wohnung seiner Mutter aus. Für das, was dort alles passiert ist, muss er sich seit Montag vor dem Neuruppiner Landgericht verantworten.

Nachdem er in der Tatnacht glaubte, Pistolenschüsse gehört zu haben, weckte er seine Mutter. Wenig später bemerkte der unter Drogen stehende E., dass er ganz allein ist. Dies regte ihn so sehr auf, dass er im Internet Posts absetzte, dass er sich in Panik befinde und Terroristen gerade dabei seien, in Lindow die Macht zu ergreifen. Andy E., der seit seinem zwölften Lebensjahr verschiedene Drogen konsumiert, lebte schon längere Zeit im Streit mit früheren Freunden, die von ihm mit Gewalt Geld einforderten. Aus Furcht hatte E. seine Wohnung aufgegeben und lebte seit 2015 bei seiner Mutter.

Die Angst nach den vermeintlichen Pistolenschüssen, eine psychische Erkrankung und die konsumierten Drogen könnten Auslöser dessen sein, was in dieser Nacht geschah: Er warf Möbel aus der Wohnung, die später in Flammen aufging. Er soll Menschen mit dem Messer bedroht und verletzt haben. Erst ein Spezialeinsatzkommando brachte die Situation unter Kontrolle.