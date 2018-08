Betriebserlaubnis zum zweiten Mal entzogen

Ulrich Thiessen

Potsdam (MOZ) Das Landesgesundheitsamt hat am Montag den Bescheid vom 20. Juli gegen Lunapharm zurückgezogen, mit dem der Firma die Herstellung und das Handeln mit Medikamenten untersagt worden war. Nach einem Widerspruch der Firma hatte das Verwaltungsgericht Potsdam Fehler in dem Bescheid beanstandet.

Am Montag hieß es seitens des Gesundheitsministeriums, dass dieser erste Bescheid unter großem Zeitdruck entstanden sei und die Gefahr bestand, dass er vom Gericht aufgehoben werden müsse.

Am Montag, gleichzeitig mit der Rücknahme, wurde ein neuer Bescheid der Firma in Mahlow zugestellt. Nach Informationen dieser Zeitung begründet das Landesgesundheitsamt den Entzug der Betriebserlaubnis nun auch mit den Ergebnissen einer Durchsuchung des Unternehmens vom 21. Juli. Dabei sollen von der Staatsanwaltschaft Medikamente beschlagnahmt worden seien, die in italienischen Kliniken gestohlen worden waren und europaweit auf entsprechenden Listen standen.

Der Entzug der Betriebserlaubnis gilt zunächst für ein halbes Jahr. Bis dahin hofft das Ministerium, dass die Staatsanwaltschaft endgültige Erkenntnisse hat.