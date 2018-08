Wo Studenten verschnaufen

Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) Drei ungewöhnliche Orte, drei außergewöhnliche Konzerte. Die Stadt Eberswalde lädt vom 17. bis 19. August zur 2018er-Ausgabe der Mini-Reihe „Im Garten“ ein. Bereits das 13. Mal gehen Musik und Oase so eine Symbiose ein.

Das Grün hat zwar durch die Hitze der vergangenen Wochen leicht gelitten. Gleichwohl: Die Apfelbäume tragen sehr gut. In den Beeten sprießen Salat, Kohlrabi, Paprika. Die ersten Tomaten sind schon geerntet. Der Kürbis braucht noch etwas. Durch Gehölz und Blumenrabatten blinzeln die Platten.

Der Gemeinschaftsgarten „ZusammenWachsen“ ist einer jener Oasen im Brandenburgischen Viertel, die so mancher vielleicht gar nicht in dem Kiez vermuten würde. Genau dort, im Gemeinschaftsgarten an der Schorfheide-/Ecke Beeskower Straße singt und spielt am 19. August Johanna Zeul. Es wird das Abschlusskonzert der 2018er-Ausgabe von „Im Garten“ sein. Weshalb Kulturamt und Agentur Muszynski am Montag auch ebenda zur Pressekonferenz eingeladen hatten.

2006 hatten die Gartenkonzerte Premiere, seither erfreuen sie sich einer sprichwörtlich wachsenden Beliebtheit, so Britta Stöwe, Mitarbeiterin des städtischen Kulturamtes. Das Format spreche Generationen an, Klein wie Groß, Jung und Alt. Dank auch der unterschiedlichen Konzerttermine (abends, vor- und nachmittags), wie Udo Muszynski ergänzt. Gleichzeitig rücke die Reihe neue, etwas versteckte Orte in den Fokus. 2018 sind dies neben dem Gemeinschaftsgarten im Brandenburgischen Viertel das Café Liesbeth in Nordend sowie der Stadtcampus der Hochschule HNE.

Also wieder eine Mischung aus privaten und öffentlichen Plätzen sowie aus bekannten und vielleicht weniger bekannten. Und im Fall der HNE ein Ort mit Bezug zum Wasser, wie Muszynski betont. „Im Garten“ erschließe den Konzertbesuchern diese Orte, lade zum Entdecken ein. „Selbst viele Eberswalder kennen jenes Quartier auf dem Stadtcampus der Hochschule nicht“, weiß der Organisator aus Gesprächen. Ein Idyll an der Schwärze, wo Studenten auch mal verschnaufen. Andererseits sei die Musik eine gute Möglichkeit, Orten zusätzliche Impulse zu verleihen. Weshalb sich „Gärtner“ auch immer wieder bei ihm melden. „In diesem Jahr gab es mit dem Café Liesbeth und dem Gemeinschaftsgarten zwei Offerten.“

Bei der Auswahl der Künstler und der Musik hat sich Muszynski wie in der Vorjahren von den Orten und deren Charakter inspirieren lassen. Für das Café von Elisabeth Adler an der Ackerstraße habe er „Safe, Sane & Singles“ (Freitag, 20 Uhr) verpflichtet. Die Band nehme die Gäste mit auf eine Zeitreise, was wunderbar mit dem Profil des Cafés korrespondiert. Außerdem sei die Inhaberin selbst Swing-Fan.

Das Samstag-Konzert geht, wie in der jüngeren Vergangenheit, im Rahmen von „Guten Morgen, Eberswalde“ über die Bühne. Auf dem parkähnlichen HNE-Areal wird Erik Leuthäuser, der als „die kommende Stimme im deutschen Jazz“ gilt, gastieren. Der junge Sänger habe ein Solo-Programm entwickelt, mit dem er sich selbst vervielfältigt, macht Muszynski schon mal neugierig.

Im früheren Schulgarten im Brandenburgischen Viertel, heute durch die Initiative „Wanderlbar“ unterstützt, wiederum wird Johanna Zeul (Sonntag, 17 Uhr) versuchen, ihre Kraft, ihre Energie auf den Ort zu übertragen. Was der preisgekrönten Sängerin und Liedermacherin (u. a. Rio-Reiser-Songpreis und Udo-Lindenberg-Panikpreis) mit ihrem Rhythmus, ihrer Frische und Wildheit gelingen sollte, wie der Veranstalter überzeugt ist.

Kartenvorverkauf: Tourist-Info, Steinstraße 3; das Konzert am 18. August ist kostenfrei; Programm unter www.mescal.de