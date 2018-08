Vier Teilnehmer aus vier Ligen

Hubertus Rößler

Markendorf (MOZ) Der FC Eisenhüttenstadt hat den 7. Aral-Cup gewonnen. Der Fußball-Brandenburgligist setzte sich bei seiner ersten Teilnahme vor dem FSV Dynamo Eisenhüttenstadt, Gastgeber Blau-Weiss Markendorf und dem 1. FC Frankfurt II durch.

Die Verantwortlichen hatten beim Erstellen des Spielplans den richtigen Riecher: So fiel die Entscheidung über den Turniersieg erst in der sechsten und damit letzten Partie des 7. Aral-Cups. Im Modus Jeder-gegen-Jeden hatten die vier Mannschaften am Markendorfer Apfelweg ein spannendes und gutklassiges Turnier geboten. Da Brandenburgligist Victoria Seelow kurzfristig aufgrund Spielermangels seine Teilnahme abgesagt hatte, wurde die Spielzeit von 20 auf 30 Minuten erhöht.

Dynamo Eisenhüttenstadt hatte sich mit zwei Siegen gegen Markendorf (1:0) und den FCF II (2:1) eine gute Ausgangsposition für das letzte Spiel geschaffen. Dort wartete allerdings der eine Klasse höher spielende Stadtrivale FC Eisenhüttenstadt, der zuvor gegen den 1. FCF II mit 3:1 gewonnen und gegen Markendorf 1:2 verloren hatte. Im Stadtderby wurde der Brandenburgligist seiner Favoritenstellung gerecht und führte schnell unter anderem durch Torjäger Georges Florent Mooh Djike mit 3:0. Der Anschlusstreffer von Robert Glaser per Abstauber war zu wenig, im Gegenzug machte der starke Neu-Kapitän Mariusz Wolbaum nach einer feinen Einzelleistung mit dem 4:1-Endstand alles klar.

Da sich zuvor Markendorf und die Reserve des 1. FCF torlos getrennt hatten, positionierten sich die Teams genau ihren Ligen entsprechend: Sieger wurde der FCE (Brandenburgliga) vor Dynamo (Landesliga), Markendorf (Landesklasse) und dem FCF II (Kreisoberliga). Alle Trainer zeigten sich nach dem Turnier zufrieden und sprachen den Organisatoren ein Lob aus. FCE-Coach Andreas Schmidt erklärte: „Das waren heute drei gute Einheiten. Im Spiel gegen Frankfurt haben wir gut unsere Möglichkeiten genutzt. Gegen Markendorf hatte ich taktisch umgestellt, was ein bisschen in die Hose gegangen ist. Beim Spiel gegen Dynamo ging es dann natürlich auch ums Prestige und wir haben uns ordentlich reingehangen. Spieler wie Wolbaum, Tsafack und Mooh Djike haben letztlich den Unterschied gemacht“, meinte Schmidt.

Dies sah Dynamos Trainer Dirk Liedtke ähnlich: „Diese Spieler haben mit ihrer individuelle Klasse gezeigt, warum sie eine Liga höher spielen. Die Niederlage ist mit 1:4 ein bisschen hoch ausgefallen, da haben wir uns zu einfach ausspielen lassen. Grundsätzlich bin ich aber zufrieden, wir sind aus dem vollen Training angetreten und sind dabei, sieben junge Spieler mit Migrationshintergrund aus den A-Junioren in das Team zu integrieren. Dieser Umbruch braucht natürlich Zeit. Daher wartet noch viel Arbeit auf uns.“

Einiges zu tun gibt es auch noch für Danny Danowski. Markendorfs Trainer sagte: „Die Spiele hatten trotz der Temperaturen ein gutes Niveau. Für uns war es eine ordentliche Trainingseinheit, wir stehen momentan erst bei fünfzig Prozent. Um gewappnet für die Saison zu sein, muss man auch gegen höherklassige Mannschaften antreten, und da haben wir uns gut verkauft.“

Trotz des 4. Platzes war auch FCF-Trainer Klaus Herpel sehr zufrieden. „Wir sind erst am Dienstag ins Training eingestiegen, dafür haben wir eine sensationelle Leistung abgeliefert. Eine bessere Fitnesseinheit als ein Turnier gegen durchweg höherklassigere Mannschaften kann man sich doch nicht wünschen.“

Lobende Worte kamen auch von Sponsor Dietmar Adolph, Pächter der Aral-Tankstelle in Eisenhüttenstadt. „Die Spiele hatten ein gutes Niveau und eine hohe Geschwindigkeit. Man hat heute keinen Klassenunterschied gesehen“, sagte er und kündigte an, den Aral-Cup 2019 wieder auf dem Dynamo-Sportplatz auszutragen, im Jahr darauf dann wieder in Markendorf. Außerdem gibt es Überlegungen, am Vormittag auch Spiele von Junioren-Mannschaften in das Turnier mit einzubauen.