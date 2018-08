Marco Winkler

Wansdorf/Bötzow (MOZ) Wer nach Bötzow will oder aus Bötzow Richtung Falkensee oder Spandau unterwegs ist, muss aktuell massive Umleitungen in Kauf nehmen. Um Bötzow gibt es zwei Vollsperrungen – am Mittwoch kommt eine dritte hinzu. Baustelle eins: Bis Ende August ist die Verbindung nach Schönwalde wegen des Neubaus eines Durchlasses an der L.20 gesperrt (nach wenigen Wochen, an denen die Verbindung offen sein soll, wird sie erneut wegen des Brückenneubaus gesperrt – bis Ende 2019). Baustelle zwei: Der direkte Weg nach Hennigsdorf ist wegen der Sanierung der Marwitzer Straße voraussichtlich bis Ende der Schulferien dicht. Wer aus Bötzow nach Hennigsdorf oder Nieder Neuendorf will, muss über Velten fahren. Baustelle drei: Ab Mittwoch, 8. August, und bis einschließlich 15. August ist die Ortsdurchfahrt Wansdorf wegen Straßenarbeiten vollgesperrt. Bisher nutzten die Strecke vor allem Autofahrer, um die 22 Kilometer lange Umleitung des Landesbetriebs Straßenwesen zu umgehen. Die Umleitung, die der Landesbetrieb wegen der L-20-Sperrung angeordnet hatte, führt über Marwitz, Vehlefanz, Perwenitz und Pausin. Die Abkürzung über Wansdorf ist ab Mittwoch für eine Woche passé. „Wir werden zu einer Sackgasse“, sagt die Bötzower Pensionsinhaberin Sabine Gollhardt. Dass Straßen und Brücken saniert werden müssen, dafür habe sie Verständnis. „Aber müssen alle Arbeiten zeitgleich sein?“

Die Havelbusse sollen laut Pressestelle des Landkreises Havelland von der Sperrung in Wansdorf „weitestgehend unberührt“ bleiben. Betroffen sind aber die Linien 651 (Falkensee-Schönwalde-Hennigsdorf) und 671 (Spandau-Paaren/Glien). Infos: www.havelbus.de. (win)