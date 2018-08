Ampelanlage umgestellt

Olaf Gardt

Beeskow (MOZ) Bei der Sanierung der Ortsumgehung Beeskow hat eine weitere Etappe begonnen. Die Umgehungsstraße an sich ist ja bereits seit einigen Tagen wieder befahrbar. Jedoch wird noch am Anschluss bei Neuendorf gearbeitet. Bislang war dort die Zufahrt auf die Umgehung in Richtung Frankfurt nicht möglich, jetzt ist die Zufahrt in Richtung Storkow gesperrt, weil in diesem Bereich die Deckschicht der Fahrbahn erneuert wird. Die Fahrt zwischen Beeskow und Fürstenwalde ist weiterhin möglich. Kurzzeitige Wartezeiten sollte man aber einplanen, weil jeweils nur in eine Richtung gefahren werden kann. Der Verkehrsfluss wird über eine Ampel ge-regelt.