Hilflos am Straßenrand abgelegt

Siegmar Trenkler

Fehrbellin (MOZ) Als sie eine hilflose Person in der Fehrbelliner Ebereschenstraße entdecken, informierten Zeugen am Sonntag gegen 13.30 Uhr den Rettungsdienst. Die Rettungssanitäter fanden vor Ort einen junger Mann, der in stabiler Seitenlage lag. Er soll zuvor aus einem silberfarbenen Auto am Straßenrand abgelegt worden sein. Der Mann war nicht ansprechbar. Daher wurde er ins Klinikum gebracht und medizinisch behandelt. Polizisten stellten derweil die Identität der Person fest und informierten deren Eltern. Diese gaben an, sich Sorgen gemacht zu haben, weil sie zu dem Jungen keinen Kontakt herstellen konnten, seit er am Vorabend zu einer Beachparty in Tarmow gegangen war.