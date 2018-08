Mehr Sicherheit für Radfahrer

Klaus D. Grote

Oranienburg (MOZ) Nach Einwendungen des ADFC und der Oranienburger Grünen hat die Verkehrsunfallkommission des Kreises beschlossen, die Radfahrstreifen der Lehnitzstraße im Bereich der Kreuzung mit Saarland- und André-Pican-Straße auf beiden Seiten und in kompletter Länge in Rot zu markieren. Nach dem grausamen Unfalltod einer 59-jährigen Radfahrerin, die im April von einem rechtsabbiegenden Lkw-Fahrer überfahren worden war, gab es zahlreiche Forderungen zu mehr Sicherheit an dem unübersichtlichen und besonders für Fahrradfahrer sehr gefährlichen Kreuzungspunkt.

Die Radfahrstreifen auf der Fahrbahn sollten Rot markiert werden, damit sie von motorisierten Verkehrsteilnehmern besser beachtet werden. Tatsächlich wurde dann jedoch nur der Wartebereich vor der Ampel aus Richtung Lehnitz rot markiert. Der rote Flecke neben dem weißen Fahrrad, das an die Unfalltote erinnert, hat zahlreiche Radfahrer verärgert. „Das war zu kurz gedacht“, sagte Stadtplaner Sven Dehler. Die Kreisverwaltung hatte den roten Fleck dagegen verteidigt. „Längere Rotmarkierungen über die gesamte Kreuzung werden in der Regel nur bei gegenläufigen Radwegen und Unfallhäufungsschwerpunkten aufgebracht“, sagte Kreissprecherin Constanze Gatzke.

Tatsächlich gilt die Kreuzung als Unfallschwerpunkt. Und immerhin sei eine Radfahrerin ums Leben gekommen, sagte der Grünen-Stadtverordnete Thomas Hebestreit. In anderen Städten seien solche Markierungen üblich. Die Verkehrsunfallkommission will dagegen die Rotmarkierungen nicht „inflationär“ auftragen, weil sie Fahrradfahrer in Sicherheit wägen würden. Wichtig sei die Markierung aber auch, um auf die veränderte Verkehrsführung mit den Radfahrstreifen auf der Fahrbahn an dieser Kreuzung aufmerksam zu machen, argumentierte Sven Dehler. Außerdem sei die Strecke auch Schulweg zum Lehnitzer Standort der Torhorstschulez. Für den Farbauftrag ist nun der Landesbetrieb Straßenwesen als Baulastträger zuständig. Wann er den Beschluss umsetzt, ist noch offen, da die Behörde ihr Auftragsvolumen für das laufende Jahr ausgeschöpft hat. „Es wäre aber nicht hilfreich, wenn die Markierung erst in einem Jahr erfolgt“, sagte Dehler.