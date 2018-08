Bisher keine Blaualgen

Silvia Passow

Havelland Bei surrender Hitze ins kühle Nass der Havelländer Seen springen ist auch weiter ein Vergnügen. Die 26 Badestellen des Havellandes werden regelmäßig vom Gesundheitsamt des Landkreises kontrolliert. Anders als bei einigen Berliner Seen wurden in Havelländer Badegewässern noch keine Blaualgen festgestellt.

Blaualgen können sich in Gewässern unter verschiedenen Bedingungen entwickeln. Hierbei spielen auch meteorologische Bedingungen eine Rolle, weshalb regelmäßige Prüfungen erforderlich sind. Zuletzt fanden diese am 23. und 24. Juli statt, am 20. und 21. August werden die Gewässer der Badestellen erneut beprobt. Bei einem relevanten Vorkommen von Blaualgen werden die Badestellen von den Gemeinden oder Betreibern mit entsprechenden Warnhinweisen versehen.

Die Blüte der Blaualgen kann zu Wassereintrübungen führen. Wo Sprungmöglichkeiten ins Kühle Nass bestehen, kann die mangelnde Sicht zu Unfällen führen. Empfindliche Personen können mit Hautreizungen und allergischen Reaktionen rechnen. Manche Blaualgen sondern Giftstoffe ab, diese können zu Magen-Darm-Beschwerden führen oder Reizungen der Atemwege auslösen. Vorsorglich sollten Kinder aus Bereichen mit auffälligen Schlieren oder Algenteppichen ferngehalten werden. Denn besonders Kinder sind gefährdet, beim Spielen und Toben wird auch schon mal Wasser verschluckt. Wer auf Nummer sicher gehen will, duscht sich nach dem erfrischenden Bad im See ab und wechselt die Kleidung.