Nicht auf dem Holzweg

Frankfurt (Oder) (MOZ) Wer wie Brandenburg zu den fünf waldreichsten Bundesländern gehört, weiß das nicht nur in brenzligen Zeiten wie diesen zu schätzen. Brandenburg hat als erstes Bundesland überhaupt die Waldpädagogik zum Muss für all seine Förster gemacht und bringt jährlich 100 000 Kindern und Jugendlichen in den Waldschulen die Natur nah.

Gerade für Stadtkinder ist das ein Erlebnis. Viele haben noch nie einen Wald von innen gesehen und kommen mit der Natur kaum noch in Berührung. „Räuber und Gendarm“ spielen, ein Baumhaus bauen und den Specht klopfen hören konkurrieren mit sozialen Netzwerken und Computerspielen.

Das Wissen, das durch das veränderte Freizeitverhalten auf der Strecke bleibt, können die Schulen nicht nur im Klassenraum vermitteln. Bäume und Pflanzen zu bestimmen, Tierspuren zu identifizieren bringt man Kindern am besten dort bei, wo sie wachsen und wohnen. Brandenburg ist mit der Waldpädagogik alles andere als auf dem Holzweg.