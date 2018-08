Julia Görges in Montreal weiter

dpa-infocom

Montreal/Toronto (dpa) Tennisspielerin Julia Görges hat beim WTA-Turnier in Montreal mit etwas Mühe die zweite Runde erreicht. Die Bad Oldesloerin gewann gegen Timea Babos aus Ungarn in 2:20 Stunden mit 3:6, 7:6 (7:3), 6:4.

Die 29-jährige Görges ist bei der Hartplatz-Veranstaltung in Kanada an Nummer zehn gesetzt und trifft im Kampf um den Einzug in das Achtelfinale auf die Australierin Daria Gavrilova oder Lucie Safarova aus Tschechien. Wimbledonsiegerin Angelique Kerber hatte zum Auftakt in Montreal ein Freilos.

Beim ATP-Turnier in Toronto schied Peter Gojowczyk in der ersten Runde aus. Der Münchner war gegen Fernando Verdasco aus Spanien chancenlos und unterlag in nur 54 Minuten 2:6, 2:6.