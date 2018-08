Neue Lehrverträge stapeln sich

Heinz Kannenberg

Frankfurt (Oder) (MOZ) Das ostbrandenburgische Handwerk verzeichnet einen Monat vor dem Ausbildungsstart ein Lehrstellenplus. Bei den bislang abgeschlossenen Lehrverträgen wurden Ende Juli gegenüber 2017 fast 100 Abschlüsse mehr registriert. In Frankfurt stagniert die Lehrlingszahl im Handwerk.

602 Lehrstellenverträge gibt es im Kammerbezirk bisher in diesem Jahr, 2017 waren es 508. Michaela Schmidt, Abteilungsleiterin Berufsbildung der Handwerkskammer, zieht eine Zwischenbilanz: „Noch stapeln sich eingehende neue Lehrverträge. Es gibt aber noch rund 400 offene Lehrstellen.“ Einerseits belege das die gestiegene Ausbildungsbereitschaft der Handwerker. Andererseits gelinge es den Betrieben scheinbar noch immer nicht in allen Ecken Ostbrandenburgs, den Lehrstellen suchenden Schulabgängern die vielen und vielfältigen Angebote der Kammermitglieder nahe zu bringen. „Wir fördern die Betriebe, die sich aktiv in die Berufsorientierung einbringen. Wir merken, es lohnt sich“, betont sie. Nach dem Tief im Jahr 2013 und 2014, wo die Lehrlingszahlen bei etwa 600 stagnierten, ging es in den letzten beiden Jahren aufwärts. Da eine hohe Zahl von Verträgen für das 1. Lehrjahr noch erfasst werden muss und bis Ende September 2018 weitere Verträge eingehen werden, könnte das Handwerk im Kammerbezirk nach vielen Jahren die 1000 neue Ausbildungsverträge fast erreichen, prognostiziert Presseprecher Michael Thieme.

Aus Frankfurt steht die Elek-trofirma Jahn für eine breite Lehrlingsoffensive. Nach Jahren mit geringen Bewerberzahlen registrierte der Betrieb 2018 „über 20 gute Bewerbungen“, so Ausbildungschef Matthias Oberländer. Elektro-Jahn wirbt allerorten mit der Azubi-Kampagne des Zentralverbandes und nimmt an Berufsorientierungen teil. In Frankfurt selbst stagnieren die Lehrlingszahlen: 2017 gab es 48 Lehrverträge zum 31. Juli, 2018 waren es bisher 47.

Uwe Hoppe, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer, verweist auf drei Aspekte, die für Kammermitglieder erfolgversprechend sein können. Zum einen steige die Zahl der weiblichen Neulehrlinge, auch in technischen Handwerken, kontinuierlich. Des weiteren sei der Juli-Statistik zu entnehmen, dass „die Zahl der Lehrlinge in berlinferneren, ländlichen Gebieten seit langer langer Zeit erstmals zunimmt. Die Chancen, dies zu stabilisieren oder auszubauen bietet sich für Ausbildungsbetriebe, wenn Schulen und Firmen im weiten Ostbrandenburg eng in der Berufsorientierung vor Ort, mit kleinen, aber praktischen Maßnahmen zusammenarbeiten.“ Und nicht außer Acht gelassen werden sollte, so Hoppe, „dass die Zahl junger Geflüchteter, die eine Lehre beginnen, wächst. Trotz aller Schwierigkeiten mit dieser Zielgruppe sollten sich Betriebe auf der Suche nach Lehrlingen dieser offen zeigen.“ Inzwischen hätten 73 dieser Jugendlichen im Kammerbezirk eine Ausbildung oder Einstiegsqualifizierung im Handwerk begonnen. Das entspricht knapp 6 Prozent aller Lehrlinge im 1. Ausbildungsjahr. Daher ist es aus Sicht der Handwerkskammer „durchaus praktikabel, die jungen Geflüchteten in die Berufsorientierung einzubeziehen“, betont Hoppe.

Die Top 3 Ausbildungsberufe in Ostbrandenburg sind: Kfz-Mechatroniker (134), Elektroniker (59) und Sanitär-Heizung-Klima (58).