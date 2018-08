Hütte-Kultursommer geht weiter

Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Auch im nächsten Sommer wird es auf der Freilichtbühne einen „Hütte Kultursommer“ geben. Das kündigt Stefan Reschke, neben Thoralf Sader einer der Pächter der Anlage in den Diehloer Bergen, an. „Die Verhandlungen mit Künstlern laufen schon und sind in finalen Zügen“, erklärt Stefan Reschke.

Auch wenn sehr anstrengende Wochen hinter ihm liegen, es ein großer Kraftakt ist, die Freilichtbühne zu bespielen und Künstler zu organisieren, so bekennt Stefan Reschke zwei Tage nach dem letzten Konzert des diesjährigen „Hütte Kultursommers“ freimütig: „Ich bin traurig, dass es zu Ende ist. Es hat unglaublich viel Spaß gemacht, es war eine tolle Erfahrung und es waren tolle Abende.“ Dass er mit der Meinung nicht alleine ist, hat er an den Reaktionen der Besucher gemerkt, die sich zu den drei Konzerten auf den Weg zur Freilichtbühne gemacht haben. „Es haben uns ganz viele Leute gratuliert und sich gefreut, dass wir der Freilichtbühne wieder zum Leben verholfen haben. Alle fanden es toll.“

Doch es gibt ein Aber, wenn man Stefan Reschke fragt, ob er mit der Resonanz zufrieden ist. Der Gastronom, der mit Thoralf Sader das Wagnis eingegangen ist, auf der Freilichtbühne, die die beiden von der Stadt gepachtet haben, ein ansprechende Programm anzubieten, drückt es so aus: „Alle finden es toll, dass was auf der Freilichtbühne passiert, aber es waren noch nicht alle da.“

Aber nicht nur die Besucher hatten ihren Spaß, auch die Künstler waren von der Anlage begeistert. Schon bei der Mallorca-Party gab es öffentlich Lob für den Wagemut der Eisenhüttenstädter Gastronome. „Ich finde den Platz megageil und hoffe, dass die Veranstaltungen richtig voll werden“, sagte Tim Toupet. Beatrice Egli sprach sogar von einer „kleinen Waldbühne“. Auch wenn die Eisenhüttenstädter Freilichtbühne längst nicht die Besuchermassen fasst, wie der ganz große Bruder in Berlin, so gibt es doch noch Luft nach oben. Offiziell ist die Anlage für 3000 Zuschauer zugelassen. „Wir arbeiten an einer Kapazitätsaufstockung“, sagt Stefan Reschke, will sich aber zum jetzigen Zeitpunkt aber noch nicht öffentlich zu seinen Ideen äußern. Der Erfahrungen dieses Sommers haben gezeigt, dass auch im gastronomischen Bereich mehr Fläche durchaus wünschenswert wäre.

Sehr positiv sind für Stefan Reschke die Zusammenarbeit mit Partnern. Er nennt unter anderem die Stadtwirtschaft und die Stadtverwaltung, aber auch Sponsoren und die vielen Helfer. Wichtig ist ihm auch zu erwähnen, dass es mit ZipSound in Eisenhüttenstadt ein professionelles Unternehmen gibt, das die Freilichtbühne mit der entsprechenden Technik beschallen kann. Nachdem es so viel Dankbarkeit und Lob gegeben hat, steht für Stefan Reschke und Thoralf Sader fest: „Wir werden wohl weiter machen müssen“, sagt Stefan Reschke mit einem Lachen. Die Planungen für die kommende Saison sind auch schon sehr weit fortgeschritten. „Die Verhandlungen laufen schon in finalen Zügen“, sagt Stefan Reschke. Bevor aber nicht alles unter Dach und Fach ist, will sich Stefan Reschke noch nicht äußern, auf wen sich die Eisenhüttenstädter und ihre Gäste im nächsten Jahr freuen können. Es sollen noch mehr Künstler werden und es soll auch nicht nur Konzerte geben. Die Veranstalter gehen davon aus, dass Ende August das Programm und die Termine soweit stehen, dass sie der Öffentlichkeit bekannt gegeben werden können. Berücksichtigt werden muss, dass die Sommerferien im nächsten Jahr sehr früh sind.

Die Veranstalter hoffen, dass ihnen damit gelingt, was in diesem Jahr schon in Ansätzen funktioniert hat: Dass auch überregionale Gäste nach Eisenhüttenstadt kommen. Am Sonnabend waren zum Beispiel Fans aus Warnemünde angereist.