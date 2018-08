Irritationen zur A24-Ausbau-Kritik

Christian Schönberg

Ostprignitz-Ruppin (MOZ) Der Neuruppiner CDU-Bundestagsabgeordnete Sebastian Steineke hat Landrat Ralf Reinhardt (SPD) in seinem Vorgehen in Sachen A24-Ausbau heftig attackiert. Der Kreisverwaltungschef wehrt sich.

Reinhardt hatte kurz vor Baubeginn im Frühjahr und noch einmal beim ersten Spatenstich Anfang Juli die Pläne kritisiert, weil die A 24 nicht sechs-, sondern nur vierspurig mit Bedarfsstreifen ausgebaut wird. Das sorgte offenbar für heftige Irritationen im Bundestag. Steineke schilderte das in einem Beitrag in einem populären sozialen Netzwerk: Reinhardts „Auftritte bei der öffentlichen Veranstaltung in Neuruppin und dem Spatenstich in Oberkrämer haben dazu geführt, dass man über Ostprignitz-Ruppin nur noch den Kopf geschüttelt hat“, schreibt er. „Es hat mich persönlich einige Kraft gekostet, das halbwegs wieder einzurenken.“

Gegenüber dem RA konkretisierte er, dass er „von Kollegen in Berlin“ darauf angesprochen worden ist und sie „über die Art und Weise“ irritiert waren. „Da musste ich dann sagen, dass Herr Reinhardt offenbar aus wahlkampftaktischen Gesichtspunkten so handelt“, so Steineke. Denn: Seit 2015 ist bekannt, dass die A 24 nur vierspurig ausgebaut wird. Dass der Landrat jetzt dagegen opponiere, liege in seinen Augen deshalb daran, dass es bald zur Neuwahl ums Landratsamt kommt.

Reinhardt ließ am Montag die Vorwürfe nicht gelten. Der Landkreis ist nie offiziell über die Pläne informiert worden – bis zu diesem Frühjahr. „Alles davor war ein Kenntnisstand vom Hören-Sagen“, so Reinhardt. „Ich kann aber nur auf offizielle Informationen reagieren.“ Solche habe es für ihn erstmals bei der Infoveranstaltung in Neuruppin am 13. Juni gegeben.

Er werde an seiner Kritik weiter festhalten. Schließlich seien Prognosen zum Verkehrsaufkommen auch in einen ursprünglich geplanten sechsstreifigen Ausbau eingeflossen. Diese Prognosen haben sich im Grunde nicht geändert. Steineke hält die jetzigen Pläne aber für „rechtlich kaum angreifbar“.