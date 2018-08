Missverständnis führt zu schmerzhaftem Unfall

Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Noch sind die tiefen Schnittwunden an drei Fingern seiner rechten Hand nicht verheilt. Aber Hartmut von Dameros (62) hat nicht mehr ganz so starke Schmerzen, kann deshalb sogar schon wieder lachen und schaut jetzt nach vorn. „Was mir passiert ist, soll anderen möglichst erspart bleiben“, sagt der Frührentner, der am 26. Juli gegen 20 Uhr im Messingwerkpark an der Altenhofer Straße einen Unfall erlitten hat, als er eines der dort stehenden Fitnessgeräte für Alt und Jung benutzte. „Ich wollte meinem arg lädierten Rücken etwas Gutes tun“, blickt Hartmut von Dameros zurück. Deshalb war er auf eine Anlage gestiegen, die er für ein Trampolin hielt, um nach Herzenslust in die Höhe zu springen. Doch bereits nach dem dritten Sprung habe sich die an den Seiten von Seilen gehaltene Gummimatte beinahe überschlagen – mit der bösen Folge, dass der Sporttreibende das Gleichgewicht verlor und zu Boden stürzte. Weil er sich dabei instinktiv mit der rechten Hand am Seil festhielt, drang dieses wie ein scharfes Messer in seine Haut ein.

Was dann folgte, läuft wie ein Film in Endlosschleife immer und immer wieder im Kopf des Frührentners ab: Hartmut von Dameros sieht sich benommen auf dem Kies liegen, Anwohner zur Hilfe eilen und die Rettungssanitäter eintreffen, die ihn zur Notaufnahme bringen. Im Werner-Forßmann-Krankenhaus wurden seine Wunden gesäubert und verbunden. „Ohne Betäubung, aber ich war tapfer“, sagt das Unfallopfer, das sich nichts mehr wünscht, als dass die Stadt Eberswalde, Eigentümerin des Spiel- und Sportplatzes für alle Generationen, das Verletzungsrisiko bannt, das seiner Erfahrung nach von dem durch ihn ausprobierten Gerät ausgeht. „Hier turnen ja auch Kinder. Wäre doch schrecklich, wenn denen etwas geschieht“, betont Hartmut von Dameros. Seiner Ansicht nach würde es reichen, die Gummimatte tiefer zu hängen.

Für die Wartung des Trimm-Dich-Areals ist der Bauhof der Stadt Eberswalde zuständig. „Den dort arbeitenden Kollegen und auch mir tut unendlich leid, was Herr von Dameros durchmachen musste“, sagt die Rathaus-Sprecherin Nancy Kersten. Der Unfall sei aber überwiegend darauf zurückzuführen, dass das Gerät unsachgemäß benutzt wurde. „Es handelt sich nicht um ein Trampolin, sondern um eine Hängematte zum Schaukeln“, hebt die Pressesprecherin hervor. Das Gerät solle in liegender Position in Anspruch genommen werden.

Das Bauhof-Personal denke über Konsequenzen aus dem Unfall nach. Vorstellbar sei, auf Tafeln in Schriftform oder mit Piktogrammen auf die korrekten Anwendungsmöglichkeiten hinzuweisen. Die Matte tiefer zu hängen, wie es das Unfallopfer vorgeschlagen hatte, würde nichts verbessern.