Immer mehr „wolfsfreie Zonen“

Burkhard Keeve

Oberhavel (MOZ) Die Debatte um die Wölfe geht in eine neue Runde. Neun brandenburgische Städte und Gemeinden haben sich in den vergangenen Monaten zur „wolfsfreien Zone“ erklärt, darunter allein fünf aus Oberhavel.

18 weitere Kommunen, viele davon aus Ostprignitz-Ruppin, steht ein gleichlautender Antrag nach der Sommerpause auf der Tagesordnung, sagte Reinhard Jung, Geschäftsführer des Bauernbundes Brandenburg, am Montag auf Nachfrage. „Es ist eine einfache Möglichkeit, seinen Protest auszudrücken“, sagte Jung. Damit könne ein Zeichen gesetzt werden, dass sich die Landbevölkerung die von der Landesregierung betriebene Ausbreitung der Wölfe nicht mehr gefallen lasse:

„Das Raubtier zerstört die Existenz der Weidetierhalter, es schädigt die Jäger und es schreckt alle, die einfach nur mit ihrem Hund spazieren gehen, ausreiten oder Pilze sammeln“, so Jung weiter. Der Anblick von gerissenen Kälbern sei kaum zu ertragen. „Wir produzieren kein Wolfsfutter“, so Jung. Das Leben auf dem Land verliere dadurch an Qualität. Deshalb müssten nach schwedischen Vorbild Schutzjagden auf Wölfe zugelassen werden und Bauern die Erlaubnis zur Verteidigung ihrer Weiden erhalten, forderte Jung.

Die bündnisgrüne Landtagsfraktion hält nichts von „wolfsfreien Zonen“. Das Agieren des Bauernbundes sei reine Panikmache und purer Aktionismus, so Fraktionschef Axel Vogel.

Christian Steinkopf, Bürgermeister von Lenzen (Prignitz), ist hingegen überzeugt. „Es gibt keinen wirksamen Schutz außer Schießen.“ Lenzens Stadtverordnete hatten im April als erste Kommune die Forderung beschlossen, „ihr Gebiet im Wolfsmanagementplan als nicht für eine Besiedlung durch den Wolf geeignete Zone auszuweisen, da überwiegende öffentliche Interessen dem entgegen stehen“, so Steinkopf. Mit dabei sind mittlerweile Plattenburg und Breddin in der Prignitz, die Stadt Gransee und die Gemeinden Sonnenberg, Großwoltersdorf, Schönermark und Stechlin sowie Buckautal in Potsdam-Mittelmark.