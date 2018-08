Trödelmarkt erfreut sich anhaltender Beliebtheit

Ingo Mikat

Seelow Jeden ersten Sonnabend im Monat findet zwischen April und Oktober in der Stadt ein großer Trödelbasar statt. Am Sonnabend war es wieder einmal soweit. Cheforganisator Berno Vogel von Bernos Trödelstube, freute sich, dass trotz großer Hitze immer wieder ganze Familien die aufgebauten Auslagen der Angebotsstände bestaunen kommen.

Der Markt wird von einem Händlerteam des Trödelstuben-Innenhofs in der Kürstriner Straße organisiert. Berno Vogel freut sich, dass sich daran wie üblich nicht nur Profis, sondern auch zahlreiche Hobbytrödler beteiligt haben. Die moderate Standmiete von einem Euro je Ausstellungsmeter und das Angebot, dass Kinder kostenlos Sachen anbieten dürfen, trägt vermutlich zur großen Beteiligung und Vielfalt bei. So reichte das Angebot auch diesmal wieder von Kleidung über Geschirr, Möbel und Töpfe, bis zu Büchern und Spielwaren.

Besonders gut nachgefragt wurden Waren im von Vogel betreuten „Männerparadies“ – einem großen Schuppen mit zahlreichen Eisenwaren und Handwerkzeugen, elektrischen Geräten wie ältere Bohrmaschinen und auch Gartenutensilien. Für Berno Vogel und alle anderen Trödelverkäufer stand erneut, wie er verdeutlichte, nicht der Verkaufserlös, sondern der Spaß am Trödeln im Mittelpunkt. Dazu gehörten vor allem interessante Gespräche mit den Gästen des Marktes, erklärte der Trödelprofi. Zudem sei es schön, wenn Dinge nicht auf den Schrott kämen, sondern anderen Leuten weiter Freude bereiteten.

Trödelutensilien erinnerten ihre Käufer zudem oft an vergangene Zeiten. Da könne ein alter Zwiebelmusterteller aus der Zeit der Großmutter oder auch ein einfaches Spielzeug aus der Kindheit richtig positive Emotionen auslösen. Von Neuwaren auf Trödelmärkten hält Berno Vogel hingegen nichts. Das entspreche nicht der grundsätzlich auf Nachhaltigkeit ausgerichteten Idee des Trödelns – die übrigens immer mehr Fans anziehe. Der Trödelmarkt am Sonnabend brachte zwar keinen neuen Besucherrekord, was wohl auf die Hitze zu schieben ist. Dennoch diente der Markt vielen Seelowern als beliebter Treffpunkt. Zum guten Gelingen des Events trugen neben seinem familiären Charakter auch ein kleines Imbiss- und Getränkeangebot bei.

Diesmal sorgte Hausmeister Torsten Thiedecke am Grill für leckere Bratwürste. Außerdem gab es Kaffee und Kuchen. Zur Abkühlung wurden kühle Getränke und Eis angeboten.