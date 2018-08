Oder-Kapitän ohne Wasser

Dietrich Schröder

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die Menschen schwitzen, die Flüsse trocknen aus. Ein 74-jähriger Oder-Kapitän aus Polen kann sich nicht erinnern, dass es je so wenig Wasser in dem Grenzfluss gab.

Jeden Morgen um sechs und jeden Abend um 20 Uhr trägt Leon Cynk den Wasserstand der Oder in das Bordbuch des Fahrgastschiffes „Zefir“ ein. „Gestern waren es noch 99, heute nur noch 98 Zentimeter“, berichtet er am Montag. Obwohl das Schiff am deutschen Ufer in Frankfurt liegt, übernimmt er die Werte von den polnischen Behörden. Und die amtliche Angabe auf polnischer Seite in Slubice betrug am Montag 14 Zentimeter weniger als die deutsche (dort wurden immerhin noch 1,13 Meter gewesen).

„Aber das zeigt schon die Tücken des Flusses“, sagt der 74-jährige Pole. Denn weil schon seit Jahrzehnten die Fahrrinnen und die Buhnen besonders auf der polnischen Seite nicht mehr ordentlich gepflegt werden, hätten sich viele gefährliche Sandbänke gebildet. „Auf dem Weg nach Küstrin ist es an einigen Stellen nur noch 63 Zentimeter tief, und stromaufwärts nach Krosno, wo ich eigentlich jetzt liegen müsste, sind es nur noch 27 Zentimeter.“

Dabei war das Fahrgastschiff „Zefir“, auf dem an guten Tagen bis zu 150 Passagiere Platz finden, vor fünf Jahren speziell für die Oder mit einem geringen Tiefgang von nur 80 Zentimetern gebaut worden. „Doch um sicher zu gehen, bräuchten wir noch 30 Zentimeter mehr“, erklärt der alte Fahrensmann. Aber daran sei in diesem Jahr schon seit Monaten nicht mehr zu denken.

Seit Ende April liegt die „Zefir“ nun schon in Frankfurt fest. Die geplanten Touren nach Küstrin, Eisenhüttenstadt und Krosno mussten alle ausfallen. Lange Zeit konnte man wenigstens noch kurze Touren von der Frankfurter Stadtbrücke bis zur Autobahnbrücke und zurück machen. „Aber damit ist es seit einer Woche auch vorbei, um nicht irgendwo auf Grund zu laufen.“ Das zuständige Wasser-und Schifffahrtsamt in Eberswalde hatte die Oder ohnehin schon Anfang Juli für den Schiffsverkehr gesperrt. Ausgenommen sind nur noch winzige Sport- und Paddelboote.

Besonders traurig sei er gewesen, als am Freitag Studenten aus mehreren Ländern, die zurzeit einen Sommerkurs an der Europa-Universität machen, eine Tour gebucht hatten. „Wir haben sie zwar an Bord gelassen, aber mehr als Kaffee und Kuchen konnten wir ihnen nicht bieten“, bedauert Cynk.

Zwar habe es schon in den vergangenen Jahren immer wieder längere Pausen gegeben. „Aber so schlimm, wie in diesem Jahr, war es noch nie.“ Der 74-Jährige, der auf den Flüssen von der Weichsel bis zum Rhein und der Donau zu Hause war, träumt von alten Zeiten, als er 1964 die Binnenschifffahrtsschule in Breslau absolviert hatte. „Damals verkehrten noch 140 Schubschiffe und 200 polnische Motorschiffe auf der Oder“, berichtet er. Er selbst habe auf einem Dampfschiff gelernt, das von Stettin bis Krosno 60 Tonnen Kohle verheizt habe.

Zu den Plänen der aktuellen polnischen Regierung, die Oder bis 2,50 Meter Tiefgang auszubauen, kann Cynk nur mit dem Kopf schütteln. „Das ist im Leben nicht zu schaffen“, sagt er.