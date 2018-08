Volle Becher und leere Truhen

Bettina Winkler, Jan-Henrik Hnida, Annemarie Diehr

Fürstenwalde (MOZ) Knapp acht Liter Eis lässt sich jeder Deutsche pro Jahr schmecken – wegen der Hitze rechnet die Süßwarenindustrie 2018 mit einem Zehn-Jahres-Rekord. Auch in Eisdielen der Region ist die erfrischende Nascherei gefragter denn je; Supermärkte müssen täglich nachlegen.

„Welches Eis darf’s denn sein?“ Karen Mühe hebt ihre Tochter über den Rand der Eistruhe – auf den Sechserpack von mit Erdbeereis gefüllten Waffelhörnchen fällt die Wahl der Vierjährigen. In der Nahkauf-Filiale im Fürstenwalder Rathaus-Center hat sie am Montagmittag eine gute Auswahl, nur in der Truhe, in der Familienpackungen Vanille- und Schokoeis lagern, geht der Vorrat langsam zur Neige.

In anderen Supermärkten bot sich in den vergangenen Tagen ein noch drastischeres Bild: geplünderte Eistruhen – vor allem am Nachmittag und Abend. „Wir legen täglich nach“, sagt Constantin Redlich, Edeka-Marktleiter in Bad Saarow. Vor allem die Abteilungen mit den klassischen Vanille- und Schokoeispackungen seien schnell leergeräumt. Engpässe bei der Eislieferung gebe es aber nicht: „Unsere Kühlungen sind voll“, sagt Redlich.

Pfefferminz, Heidelbeer und Cookies – das sind in diesem Sommer die Eisfavoriten in der Marina in Bad Saarow. Auch Eisbecher und Eiscafé sind gefragt. „Das Geschäft läuft in diesem Jahr sehr gut“, sagt Inhaber Detlef Kurth, der seine kalten Spezialitäten hausgemacht aus dem Grünheider Eiscafé „Eiszauber“ bezieht. „Wir gönnen uns fast täglich diese Erfrischung“, sagt ein Bad Saarower Ehepaar.

Dass vor allem Eisverkäufer mit Strandzugang von der Hitze profitieren, vermutet Eiszauber-Inhaberin Jeannette Ake. In Grünheide sei der derzeitige Eis-Absatz vergleichbar mit den Vorjahren – wenn auch mit neuen Lieblingssorten. „Rhabarber geht sehr gut“, sagt sie. Ebenso „Black Mamba“, schwarze Vanille-Kirsche: für die dunkle Farbe, erklärt Jeannette Ake, sorge Aktivkohle, die aus gerösteter Kokosnuss gewonnen werde.

Gut besucht ist bei der Hitze das Eiscafé „Schukurama“ in der Fürstenwalder Eisenbahnstraße. „Wir haben viel zu tun, aber es macht Spaß, den gut gelaunten Gästen Eiskreationen zu servieren“, sagt Mitarbeiterin Sarah Roscher, die gerade einen Karibik-Becher mit exotischen Früchten, einen Schwedeneisbecher und einen Eiskaffee auf dem Tablett hat. Dieser wird hier übrigens noch ganz klassisch zubereitet. „Abends kochen wir literweise Kaffee, den wir über Nacht kühlen. Vanilleeis und Schlagsahne drüber, fertig“, erzählt Mitarbeiterin Christiane Schaller, die 20 Sorten Eis in der Theke hat. Klassiker wie Schoko, Vanille, Erdbeer und Mango gehen immer, sagt sie.

Das bestätigt Brigitte Lyhs, Chefin vom Café „Blue Ice“ in der Mühlenstraße. Aus elf verschiedenen Sorten hat sich Bernhard Kraatz aus Cottbus, der gerade mit dem Rad von Usedom nach Hause unterwegs ist und in Fürstenwalde Zwischenstopp macht, einen Becher mit Erdbeer, Schoko, Vanille und Stracciatella ausgesucht. „Das ist mein Mittagessen“, sagt er schmunzelnd und genießt die Erfrischung.

Doppelt so viel Eis wie in den Vorjahren, sagt Mahmod Husein, verkaufe er in diesem Sommer. Die Gäste des „La Romantica“ in der Eisenbahnstraße stehen auf Vanille und Kokos, außergewöhnliche Sorten wie saure Apfelringe hat der Inhaber ebenfalls im Angebot.

Katrin Braun setzt hingegen auf die Softeismaschine von Mateusz Janczewski. Die Sorten Schoko und Erdbeere hat dies am Montag ausgespuckt, das Angebot im Café „Sputniback“ in der Wriezener Straße, erzählt der Inhaber, wechsele täglich. „Was soll man sonst machen, bei der Hitze“, sagt Eisesserin Katrin Braun.