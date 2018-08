Das Gefühl von Zugehörigkeit

Michael Anker

Bad Freienwalde Einmal im Jahr treffen sich Betreuer der „Drei Sterne Betreuungsgesellschaft“ und ihre Klienten auf dem Hof der gemeinnützigen Einrichtung in der Tornower Straße. Und so waren etwa 50 Männer und Frauen aus dem ambulant-betreuten Einzelwohnen und Besucher der Tagesstätte in der vergangenen Woche zum Feiern gekommen.

Auf dem Grill brutzelten Bratwürste und kleine Steaks. Mitarbeiter und Klienten hatten Salate, Gemüseplatten und Kräuterbutter zubereitet. Die gemeinsame Arbeit in der Küche gehört zum regelmäßigen Tagesablauf. Anders als die Besucher der Tagesstätte, sehen sich die ambulant Betreuten in der Regel nicht oft. Für sie bietet das Fest die Möglichkeit des Kennenlernens. „Mir gefällt es hier sehr gut. Einfach zusammen sein und unter Leuten“, beschreibt Frank Thielecke die Stimmung. Er besucht die Einrichtung seit der Gründung vor inzwischen neun Jahren. Immer nur zuhause sitzen könne er nicht und so ist die Gemeinschaft der etwa 20 Besucher der Tagesstätte zu seiner Ersatzfamilie geworden.

In Alttornow lernen die Betreuten einen regelmäßigen Tagesrhythmus, der mit einem gemeinsamen Frühstück beginnt. Anschließend gibt es vielfältige Beschäftigungen: Kreativ-, und Sportangebote oder Deutschunterricht. Mittags wird gekocht.

Paul Steinkopf, der gerne singt und Gedichte schreibt, hat eine Beschäftigung in den Stephanus-Werkstätten gefunden. Nach seiner Arbeit hilft auch ihm eine Betreuerin der „Drei Sterne“, seinen Tagesrhythmus zu strukturieren. Ihm gefällt das gesellige Beisammensein sehr gut. „Es hätte mich gefreut, wenn Frau Lillge mich zum Singen gebucht hätte“, ergänzt er lachend.

„Solche Begegnungen sind sehr wichtig für unsere Betreuten. Sie geben ihnen das Gefühl der Geborgenheit und zu der Zugehörigkeit“, sagt die Geschäftsführerin Cordula Lillge. Mit 20 Mitarbeitern betreut sie ambulant 80 bis 90 Personen, die in einer eigenen Wohnung leben, und 20 Klienten in ihrer Tagesstätte in Alttornow.

Vier Selbsthilfegruppen und die allgemeine soziale Beratungsstelle mit einem Begegnungstreff finden sich ebenfalls unter dem Dach der gemeinnützigen Gesellschaft. Letztere hat mehr als 3000 Kontakte pro Jahr und beschreibt so das grundsätzliche gesellschaftliche Problem: Glaubt man einer Studie der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde, sind in Deutschland jedes Jahr etwa 27,8 Prozent der erwachsenen Bevölkerung von einer psychischen Erkrankung betroffen. Fachleute sehen die Ursachen der Erkrankungen oft im immer rasanteren Tempo gesellschaftlicher Veränderungen. Nicht jeder schafft es mitzuhalten. Aber trotz der Häufigkeit der Erkrankungen ist das Thema in der öffentlichen Wahrnehmung kaum präsent.