Kartoffelstärke statt Kunststoff

Umweltfreundlich: Thomas Luther vom „Eine Welt und BioLaden“ verpackt Erdbeeren in einer abbaubaren Tüte. © Foto: Martin Stralau

Martin Stralau

Strausberg (MOZ) Immer mehr große Konzerne wollen auf die Verwendung von Kunststoff-Trinkhalmen verzichten, um ein Zeichen gegen die Plastikverschmutzung in den Meeren zu setzen. Chile hat aus diesem Grund Plastiktüten verboten. Wir haben uns mal in Strausberger Geschäften und Restaurants umgehört, was sie für die Umwelt tun.

Für Thomas Luther spielt Umweltschutz eine große Rolle im Leben. Als er vor 17 Jahren seinen „Eine Welt und BioLaden“ in der Großen Straße eröffnete, trug er seine Philosophie auch ins Berufliche. In seinem Geschäft werden konsequent fair gehandelte und biologische Produkte verkauft, beispielsweise unbehandeltes, nicht gespritztes Obst.

„Wenn ich etwas mache, will ich auch dahinter stehen. Dazu gehört, Produkte zu verkaufen, ohne dabei ein schlechtes Gewissen haben zu müssen“, sagt er. Aus diesem Grund, und um Plastikmüll zu vermeiden, bietet er auch kompostierbare Tüten aus Mais- und Kartoffelstärke an, außerdem Altpapiertüten. „Die Kunden können wählen, welche der Tüten sie bevorzugen. Es gibt viele Leute, die sie beim nächsten Einkauf wieder mitbringen“, erzählt er. „Wir haben ohnehin eine sehr nachhaltig eingestellte Kundschaft.“ Auch die Kaffeebecher zum Mitnehmen sind bei Thomas Luther aus natürlichen, recyclebaren Materialien. Bis auf den Kunststoffdeckel. „Aber da frage ich die Kunden, ob sie ihn haben wollen. Die meisten brauchen gar keinen.“

Auch im Altstadt-Bistro in der Müncheberger Straße wird auf die Umwelt geachtet. „Wir haben umgestellt auf Bio-Produkte, die bei uns gut 50 Prozent ausmachen, und kochen fast fettfrei“, sagt Inhaberin Carola Grunow, die einen Frühstück-, Mittag- und Partyservice anbietet. 90 Prozent ihrer Gäste seien Stammkunden. „Die bringen sich ihre Teller und Tassen oft sogar mit.“ Wer nichts dabei habe, bekomme eine luftdicht verschlossene Assiette. „Die ist aus hygienischen Gründen vorgeschrieben“, berichtet Carola Grunow. Sie würde die Verpackung umstellen, aber es sei nichts anderes auf dem Markt. Bei den Coffee-to-go-Bechern rüstet sie demnächst um: auf Bambus. Um Plastikstrohhalme muss sie sich hingegen keine Gedanken machen. „Bei uns gibt es keine Strohhalme.“

Etliche Strausberger Restaurants und Bars hingegen benutzen die Kunststoff-Trinkhalme noch, wie Nachfragen der MOZ ergeben. Sie gegen recyclebare Materialien auszutauschen oder gegen abwaschbare aus Glas und Metall, können sich die meisten vorstellen. Frank Thomas, Chef des Restaurants „Zum Schnitzelwirt“, will zum Beispiel schauen, wie er die jetzigen aus Plastik ersetzen kann. Allerdings spielten Strohhalme bei ihm eher eine untergeordnete Rolle. „Wenn die, die ich noch habe, alle sind, sehe ich mich um. Meistens halten sie so ein Dreivierteljahr“, erzählt er. Auch Iryna Frommann, Geschäftsführerin vom Gasthof & Restaurant Zur alten Stadtmauer, kann sich vorstellen, die Plastikstrohhalme schon bald zu ersetzen. Für sie fängt die Problematik aber weiter oben an – bei den Großhändlern. „Wenn die umstellen, dann stelle ich auch um. Es ist ja auch eine Kostenfrage.“

Ingo Heinisch vom Bistro Landsberger Tor in der Grünstraße muss sich darüber keine Gedanken machen. „Strohhalme gibt es bei mir nicht und Kaffeebecher zum Mitnehmen auch nicht. Wer bei mir einen Kaffee trinken will, der soll sich setzen. Wir haben genügend Platz“, sagt er und fügt an: „Außerdem schmeckt der Kaffee aus einer Tasse auch viel besser.“

Bärbel Liebs, Chefin vom Lindenstübchen am Lindenplatz, trägt ihren Teil zum Umweltschutz auf anderem Weg bei. „Unsere Essensreste wandern in die Biogasanlage, wo daraus Energie gewonnen wird.“ Außerdem würden übrig gebliebene Fette und Öle zur Wiederverwertung abgeholt.

Im Einzelhandel spielt das Thema Umwelt inzwischen auch eine große Rolle. Wer bei Kerstin Winter im Kinderladen Gänseblümchen in der Großen Straße einkauft, bekommt seit zwei Jahren statt Plastik- Papiertüten. 70 Prozent ihrer Kunden bringen ihre Beutel aber mit. „Der DDR-Dederon-Beutel erlebt gerade eine Renaissance.“ Auch sonst achtet sie auf Umweltbelange, bezieht seit drei Jahren Ökostrom und hat die Beleuchtung in ihrem Laden auf LED umgestellt. Und: „Jeder Papierschnipsel wird zweitverwertet, zum Beispiel für Kopien von Rechnungen.“

Bei Simone Pott vom Jeansladen Fiffig ein paar Meter entfernt läuft gerade die Umstellung von Plastiktüten auf Stoffbeutel. Auch sie berichtet, dass bei den Kunden das Umdenken längst stattgefunden habe. „80 bis 90 Prozent bringen ihre Stoffbeutel bereits mit.“ Vollkommen zufrieden ist sie aber noch nicht. Viele Artikel, die sie geliefert bekommt, sind in Plastik eingeschweißt. „Hier sind die Hersteller gefragt“, sagt sie.