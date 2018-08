Neuer Parkplatz in Beschlag genommen

Martin Stralau

Strausberg (MOZ) Seit Montag ist der neue Parkplatz im Bereich Josef-Zettler-Ring 7–10 nutzbar. Am Vormittag war die Zufahrt von der Müncheberger-/Philipp-Müller-Straße aus noch zu, sie wurde später geöffnet. In den Nachmittagsstunden parkten bereits fast 50 Pkw auf dem Areal mit mehr als 90 Stellplätzen. Der provisorische Parkplatz auf der Grünfläche Richtung Bahn wird seit Montag rückgebaut. Die Errichtung der neuen Stellflächen ist Bestandteil der 3,5 Millionen Euro kostenden Umgestaltung des Bahnhofsumfeldes. Dabei sollen 180 Pkw- und 138 Fahrradstellplätze entstehen.

Wie die Stadt mitteilte, werden die Bauarbeiten nun in den angrenzenden Bereichen fortgesetzt – verbunden mit Verhehrs-einschränkungen und Behinderungen für die Anlieger des Zettler-Rings 1 und 11–18 und S-Bahn-Nutzer. So ist der Ring ab Höhe des Bahnhofsgebäudes und von der anderen Seite ab Einmündung Otto-Langenbach-Ring gesperrt. Für Einsatz- und Müllfahrzeuge wird ab Langenbach-Ring eine provisorische Zufahrt Richtung Wendehammer Zettler-Ring 1 eingerichtet. Fußgänger zur S-Bahn werden über einen provisorischen Weg am Bahnhofsgebäude vorbei geleitet, dort werden provisorische Fahrradständer errichtet. Die alten Abstellmöglichkeiten sind ab sofort nicht mehr nutzbar.