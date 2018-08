Sechstes Extremjahr für Störche

Hungrige Schnäbel: Nicht überall reichte das Futter wie in diesem Nest mit vier Jungstörchen. In der Nationalparkregion wurde mindestens 16 Jungtiere von den Eltern getötet, weil sie wegen der großen Trockenheit zu wenig Nahrung fanden. © Foto: Ralf Albrecht

Michael Dietrich

Criewen (MOZ) Sechs Jahre in Folge hat der Storch schon Pech in der Region. Seit 2013 leidet der Bruterfolg der Weißstörche entweder an extremer Trockenheit oder extremer Nässe. Immer mehr Brutpaare schmeißen immer öfter Junge aus dem Nest oder fressen sie auf.

Die nüchternen Zahlen des Storchenjahres 2018 geben wenig Anlass zur Freude. Im Gebiet des Altkreises Angermünde, heute spricht man von Nationalparkregion, erfasste der Naturschutzbund Schwedt 50 brütende Weißstorch-Paare, fünf weniger als im Vorjahr und 14 weniger als im bisher besten Storchenjahr der Region vor sieben Jahren.

Die 50 Paare zogen in diesem Jahr 98 Jungvögel groß. Damit liegt der Schnitt wieder unter zwei Jungen pro Paar. Eine Faustformel besagt, dass dieser Schnitt mindestens nötig ist, um den Bestand stabil zu halten. Der Schnitt in der Region liegt schon seit sechs Jahren in Folge unter zwei. Zuletzt gab es 2012 einen Schnitt von 2,5. Damals flogen aus 49 Nestern 122 junge Störche im August in den Süden.

Auch dieses Jahr hätten es deutlich mehr Jungstörche sein könne, wenn nicht viele Störche ihren Bruterfolg von selbst dezimiert hätte. Mindestens 16 Fälle wurden dieses Jahr bekannt, bei denen Jungvögel aus dem Nest geworfen wurden beziehungsweise von den Eltern aufgefressen wurden, zum Beispiel in Schmiedeberg, Polßen, Meyenburg und Criewen.

Die Stadt Schwedt hat das zweite Jahr in Folge gar keinen Bruterfolg. Im Nest an der Vierradener Straße wurden erst vier Eier, später drei Junge, dann nur noch eins gesehen. Dann war auch das tot. „Das ist ein völlig natürliches Verhalten der Störche“ erklärt Storchenexperte Kai-Michael Thomsen vom Michael-Otto-Institut in Schleswig-Holsstein. „Können Störche nicht genug Nahrung für all ihre Jungen auftreiben, kommt es vor, dass sie das Kleinste aus dem Nest werfen. Zu Beginn der Aufzucht brauchen sie Regenwürmer und Insekten. Später Frösche, Mäuse, Schlangen. Gibt es da Engpässe, versuchen die Tiere, die Chancen für weniger Jungen zu erhöhen.“ In Criewen gab es im Nest von Storchenpate Manfred Albrecht drei Junge, zwei davon warf Adebar aus dem Nest. Der Gasthof „Zur Linde“ filmte, wie ein erwachsener Storch ein Junges auffraß, drei Jungvögel wurden flügge.

Das Storchendorf Criewen hat dennoch auch 2018 wieder die meisten brütenden Storchenpaare. Sechs Adebarpaare brüteten mindestens 13 Eier aus, von denen neun Jungvögel großgezogen wurden. Auch eine Viererbrut bei der Pension Storchennest von Elke Bartsch ist dabei.

Erfreulich: In Fredersdorf und Radekow gab es sogar erfolgreiche Fünferbruten, in Grünow nach 20 Jahren erstmals wieder einen Bruterfolg im Nest auf dem Hof von Familie Koch.

Nabu-Storchenbeautragter in der Region ist Uwe Schünmann. Er führt die geringen Bruterfolge auf die starke Trockenheit im April und Mai zurück, kritisiert aber auch die Abnahme von feuchten, grünen Wiesen zugunsten von Ackerflächen mit Monokulturen wie Mais, die dem Storch keine Nahrung bieten. Stattdessen wurden Störche sogar auf der Aufforstungsfläche am Waldrand bei der Nahrungssuche gesichtet. Dort fanden sie offenbar mehr Futter, als im Nationalpark direkt vor dem Schnabel.