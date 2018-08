Sollten Handys an Schulen verboten werden?

Katrin Ewald

Bernau Was halten Sie von einem Handyverbot an unseren Schulen? - Diese Frage stellte die MOZ am Montag Bernauer Passanten. In Deutschland entspann sich über diese Frage eine Debatte, nachdem kürzlich das französische Parlament Mobilfunkgeräte für Schüler bis 15 Jahre verboten hat. Smartphones und Tablets werden dort ab September aus den Schulen verbannt. „Im Prinzip ist das richtig“, fanden einige Ältere, auch wenn es in dieser Altersgruppe durchaus andere Auffassungen gibt. Jüngere Leute glaubten zwar, dass die Handys den Unterricht stören, waren aber der Meinung, dass zumindest in den Pausen die Benutzung erlaubt bleiben sollte. So der Tenor. In Deutschland gilt bislang nur an bayerischen Schulen ein generelles Handyverbot.(kew)