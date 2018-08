Was ist Ihr Geheimtipp zum Baden und Schwimmen?

Tess Itzenplitz

Schwedt Es ist Sommer und es ist heiß. Die wenigsten Uckermärker haben eine Klimaanlage am Arbeitsplatz oder in der Wohnung. Die ganze Republik sehnt sich bei dieser Affenhitze nach Abkühlung, nach einem Bad im kühlen Nass. Die Ostsee ist weit. Das Waldbad in Schwedt gibt es nicht mehr. Aber nicht verzagen, die Uckermärker fragen! Denn zum Glück gibt es in unserer Region Hunderte von Seen. Bis zu 34 offizielle Badestellen sind in der idyllischer Umgebung bekannt. Sie werden während der Badesaison regelmäßig auf ihre Wasserqualität überprüft. Außerdem existieren noch jede Menge schöne, wilde Badestellen zwischen Angermünde, Brüssow und Schwedt. Die MOZ fragte auf der Straße nach: Was ist ihr Geheimtipp unter den Bade-seen?(tiz)