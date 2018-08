Vorrangiges Ziel Klassenerhalt

Roland Hanke

Erkner (MOZ) Mit einem abwechslungsreichen Trainingslager-Wochenende sind die Volleyball-Frauen des VSV Grün-Weiß Erkner in die Vorbereitung der neuen Saison in der Regionalliga Nordost gestartet. Der Aufsteiger will mit 13 Spielerinnen den Klassenerhalt schaffen.

Im Trainingslager in der heimischen Stadthalle und beim Stand-Up-Paddeln bei Spreeboard in Neu Zittau waren noch nicht alle Spielerinnen dabei, aber die Mehrzahl. „Das war ein sehr guter Auftakt der Vorbereitung auf die neue Saison, die für uns am 22. September mit einem Auswärtsspiel bei Rotation Prenzlauer Berg III beginnt. Wir arbeiten darauf hin, als Aufsteiger in der Liga zu bleiben“, sagt Trainer Michel Küchler, der am Mittwoch seinen 30. Geburtstag feiert.

Der Coach, der einer der Jüngsten in der Liga sein dürfte und zugleich vor gut einem Monat zum Vereinsvorsitzenden des VSV Grün-Weiß gewählt worden war, vertraut beim Unternehmen Regionalliga jenen zwölf Damen, die in der vergangenen Saison souverän den Meistertitel in der Brandenburgliga eingefahren hatten. Und eine neue Spielerin wird noch hinzu kommen. „Wir haben uns natürlich vorher die Chancen und Risiken eines Aufstiegs angesehen und darüber gesprochen. Das Team hat sich dafür entschieden“, erklärt Küchler, der die Trainer-B-Lizenz besitzt.

Nach seiner Ansicht ist dieses Team der Grün-Weißen etwas Besonderes. „Es hat einen sehr starken Eigencharakter, den wir auch in der Regionalliga behalten wollen. Deshalb haben wir uns bewusst gegen viele Neuverpflichtungen entschieden.“ Die Mannschaft wolle den Verein würdig in der höheren Spielklasse vertreten, dabei sich und seiner Art treu bleiben. „Also auch etwas frech in den Punktspielen auftreten und den Kopf oben behalten, falls es mal zwei, drei Niederlagen am Stück gegen die starke Gegnerschaft geben sollte. Wir freuen uns alle auf die Saison, die für uns Herausforderung und Abenteuer zugleich ist“, bemerkt der VSV-Coach.

Bis dahin wird noch viel Schweiß fließen. So wie am Wochenende beim Training der Grundlagen- und Kraftausdauer, von Angriff, Abwehr und Block sowie Kleinfeldspielen und Spielfluss-Übungen. „Vor allem ging es auch darum, dass sich die Mädels an den neuen Ball gewöhnen, mit dem in der vierten Liga gespielt wird. Er hat ganz andere Flugeigenschaften als jener, der in der Brandenburgliga vorgeschrieben war“, erklärt Küchler, der als IT-Beauftragter der Bundesverwaltung in Berlin arbeitet. Neben Technik- und Taktschulungen gehörte auch eine Besprechung mit Teammanager Herbert Göhring über organisatorische Notwendigkeiten für die Regionalliga sowie über die Ziele und Regeln des Teams dazu, die die Mädels selbst aufstellen. In der Saisonvorbereitung ist eine Teilnahme der Grün-Weißen an einem Turnier in Potsdam geplant, bei dem am 1. September auch andere Regionalligisten dabei sind.

Nach dem scharfen Liga-Start mit zwei Auswärtspartien im September in Berlin und Magdeburg sind alle schon auf das erste Heimspiel gespannt, das am 6. Oktober um 18 Uhr gegen den BBSC III steigt.