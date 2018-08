Zweite Niederlage im zweiten Test

Janine Kieshauer

Storkow Die Fußballer des Storkower SC haben auch das zweite Testspiel in Vorbereitung auf die neue Saison der Landesklasse Ost verloren. Am Sonntag hieß es 0:1 gegen die Gäste vom1. FC Wacker Plauen aus der Vogtland-Liga. Zuvor war der SSC am Freitag Ostbrandenburgliga-Aufsteiger Pneumant Fürstenwalde mit 1:2 unterlegen.

In der Partie gegen die Plauener gehörte die erste Halbzeit den Gastgebern. Kurz nach Anpfiff behauptete Patrick Wach den Ball und flankte in den Strafraum, Marian Beyer setzte aber nicht konsequent genug nach und verpasste die frühe Führung. Die Storkower erspielten sich weitere Chancen, die sie jedoch allesamt vergaben.

In der zweiten Halbzeit wechselte Trainer Jochen Meyer komplett durch. Jetzt kamen die Gäste mehr zum Zuge. In der 57. Minute war SSC-Keeper ThiemoFey gefragt. Den ersten Ball konnte er noch ablenken, doch beim zweiten Versuch war er machtlos: Der Ball landete beim Abwehrversuch auf dem Fuß von Wacker-Stürmer Felix Winkler, der aus kurzer Distanz nur noch einzuschieben brauchte. Kurz danach noch mal ein Lebenszeichen der Gastgeber. Als der Gästekeeper zu weit aus seinem Kasten geeilt war, eroberte Marc Ewler den Ball, verfehlte das leere Tor jedoch klar. Und so konnten die Plauener ihr Trainingswochenende mit einem verdienten Sieg beenden. Tags zuvor hatten sie bereits mit 6:1 bei Mitte-Kreisligist Preußen Beeskow II gewonnen.

Derweil steht für den Storkower SC von Freitag bis Sonntag ein Trainingslager im Lausitzer Seenland auf dem Sportplatz des WSV Weißwasser an.(jki)

Storkower SC: Thiemo Fey – DominicBracki (46. Florian Burdach), Daniel Preusker, Moritz Graich (17. Marcel Bergunde), Felix Frindt (46. Morris Thurian) – Patrick Wach (46. Hannes Krüger), Leon Gutschke (46. Paul Lehmann), Xhevit Nuha, Christian Sergel (46.Moritz Lüdtke) – Marian Beyer (46. Jan Haupt), Max Fiedler (46. Marc Ewler)