Mister Basketball wird am Dienstag 70

Hagen Bernard

Eisenhüttenstadt (MOZ) „Meine Frau hat vor 32 Jahren gewusst, dass sie einen Basketballverein heiratet“, hatte Manfred Borchert vor sieben Jahren gesagt. Da war der Fachlehrer für Erzieher und Heilerziehungspfleger mit dem Wissen in den Ruhestand gegangen, auch als Rentner noch so viel Zeit für den von ihm gegründeten Eisenhüttenstädter Basketballverein 1971 aufzubringen wie bislang. Borchert wird am Dienstag 70. Die Feierlichkeiten im Verein sollen am 2. September zur Saisoneröffnung in der Sporthalle An der Schleuse erfolgen.

Regelmäßig in der Sommerpause besucht der einstige DDR-Liga-Spieler seine Tochter Stefanie (36) in den USA. Sie hatte er ebenso als Volleyballspielerin zum Sport geführt wie seinen Sohn Thomas (36), der als Sportwissenschaftler in Erfurt lebt und viele Jahre beim EBV spielte.

Den Kindern und Jugendlichen eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung zu ermöglichen war und ist sein Credo. So hatte er einst diesen Verein als Lehrer an der Betriebsschule BMK Ost gegründet, „um die Gammelei“ nach dem Unterricht zu unterbinden. Leistungssportliche Aspekte stehen an zweiter Stelle, obwohl Borchert schaut, dass der Erfolg nicht auf der Strecke bleibt. „Wieder gehen zwei Leistungsträger aus der Männermannschaft. Doch davon lässt sich Herr Borchert nicht entmutigen, er macht weiter“, sagt Beate Prahst. Die Mutter des Spielers Teoman Prahst hatte sich vor sechs Jahren als Schatzmeister eingebracht, um den Vorsitzenden zu entlasten. „Außer der Kassierung macht er im Verein alles. Er stellt die Förderanträge, hatte sich intensiv um den Umzug in die Halle an der Schleuse gekümmert, trainiert Mannschaften, fährt bei größter Hitze zu den Auswärtsturnieren, grillt mit den Spielern abends und spielt selbst noch. Momentan sehe ich nicht viele Möglichkeiten, dass es so im Verein weitergeht, wenn Herr Borchert mal aufhört. Schließlich ordnet er fast sein komplettes Privatleben dem unter“, erklärt Beate Prahst.

Schließlich ist Manfred Borchert auch noch Schiedsrichter, Spielleiter der Bestenliga und Bestenklasse der männlichen U14 beim Landesverband. Damit es beim EBV 1971 auch ohne ihn läuft, versucht Manfred Borchert möglichst viele Spieler als Schiedsrichter, Betreuer und Trainer auszubilden. Doch gegenwärtig sieht es weiter so aus, als würde er seine geliebte Briefmarkensammlung wie in den vergangenen Jahren zugunsten des Sports vernachlässigen.